Conheça as melhores opções de tratamento para esse caso.

Ter o dente quebrado em uma atividade do cotidiano é uma situação chata, mas que pode ocorrer com qualquer pessoa. Segundo matéria da Época, durante o isolamento social, houve um aumento de cerca de 50% nesse tipo de caso. Isso acontece porque o estresse e a ansiedade podem fazer com que as pessoas apertem os dentes de forma involuntária ao dormir, gerando assim fraturas e diversos problemas com o tempo.

Portanto, além de estar relacionado à saúde bucal e a eventuais acidentes, quebrar o dente também pode ser o reflexo de quando passamos por períodos difíceis, e esse problema tem se tornado cada vez mais comum na sociedade. Além disso, a falta de higiene e as suas consequências, como a cárie, por exemplo, também podem agravar essa condição.

Porém, mesmo sendo um problema conhecido, muitas pessoas não sabem o que fazer quando isso acontece. Ao quebrar o dente, seja em um acidente específico ou como consequência de outra condição, é essencial buscar um profissional especializado para realizar um diagnóstico rápido e certo, evitando assim a perda do resto do dente que está fraturado.

Conheça os principais tratamentos e conheça a importante de um diagnóstico preciso e rápido:

Atendimento de urgência

O primeiro passo, que todos os pacientes devem sempre seguir, é buscar um atendimento de urgência, sem minimizar o problema achando que ele pode ser tratado depois. Na maioria das vezes, essa fratura virá acompanhada de dor, e é importante resolvê-la o mais cedo possível. No caso de fraturas de dentes permanentes, se você estiver com o fragmento do dente, lave com soro fisiológico de PH neutro e guarde para levar ao consultório, isso vai ajudar na hora do tratamento, pois dependendo do tamanho da fratura, é possível restaurá-lo sem realizar implantes.

Restauração ou implante

O tratamento vai depender de qual parte do seu dente foi quebrada. Caso a fratura tenha sido acima do nível ósseo, de forma mais superficial em que não tenha havido o comprometimento da polpa dentária, o tratamento será a colagem do fragmento ou a restauração da região fraturada. No caso de uma fratura abaixo da linha óssea ou ainda, se a linha de fratura atingiu a inervação do dente, o caso é mais complexo e será necessária a avaliação do caso por um profissional qualificado para analisar a possibilidade de realizar um tratamento de canal, seguido de núcleo e coroa ou se o dente precisará ser extraído e substituído por um implante dentário.

Facetas de resina ou porcelana

Nos casos em que será possível realizar a recuperação da região fraturada, as facetas de resina, porcelana ou zircônia são boas opções, pois trazem beleza e durabilidade na restauração do dente quebrado. Aquelas de resina possuem um preço mais acessível, porém não são recomendadas no caso de fraturas por bruxismo, já as de porcelana ou zircônia são confeccionadas em laboratório e são compostas por materiais mais resistentes à fratura. Além disso, os trabalhos feitos em porcelana ou zircônia possuem maior durabilidade e, portanto, são indicadas para casos de fraturas mais extensas.

Todas as opções de tratamento vão trazer bem-estar, saúde e conforto estético para os pacientes. Ao encontrar um bom especialista, será fácil escolher qual é a melhor para resolver o seu dente quebrado!

