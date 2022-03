Conheça a melhor forma de resolver esse problema.

A dor de dente é um problema que afeta a rotina de muitos brasileiros. Segundo o ministério da Saúde, em média, 25% da população sofre com esse problema bucal, sendo os adultos os mais impactados.

E você sabe, sentir uma dor de dente pode acabar com o dia de qualquer um. Dificulta atividades de lazer, trabalho e estudo, além de gerar outros problemas físicos e psicológicos ao longo do tempo. Por isso, é importante buscar a causa da dor.

Assim, se você ou alguém da sua família está passando por esse problema, o ideal é sempre buscar ajuda profissional especializada e não minimizar as consequências que a dor pode trazer para as suas vidas, principalmente quando ela se torna constante.

Conheça as principais causas de dor de dente e descubra a melhor forma de resolver esse problema:

Prevenção é o melhor remédio

As principais causas da dor de dente envolvem problemas de canal, siso, cáries extensas ou de articulação da mandíbula. É possível antecipar muitos desses problemas realizando visitas periódicas ao dentista

Um bom profissional vai realizar a avaliação do seu caso, por meio de uma consulta odontológica e, se necessário, irá realizar exames complementares, como radiografia panorâmica e fotografias digitais. Com base na queixa do paciente, o dentista conseguirá explicar o seu caso e ainda irá te apresentar uma rotina de cuidados de higiene bucal de maneira personalizada.

Procedimentos simples e indolores como a limpeza para a remoção de tártaro devem ser feitos a cada 6 meses, em média, para prevenir cáries e gengivites.

Tecnologia aliada ao cuidado

Além de se prevenir, é muito importante ter um diagnóstico rápido e um atendimento urgente no momento da dor.

Para isso, a tecnologia é a melhor aliada: a radiografia panorâmica é indicada como complemento ao exame clínico, que permite ao Cirurgião Dentista visualizar com precisão todos os seus dentes e entender o que está causando a dor. Também é útil para detectar possíveis doenças e patologias logo no início, garantindo assim um tratamento eficaz e completo.

