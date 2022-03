Conheça uma tecnologia que garante melhor qualidade de vida.

Sofrer com a perda de dentes é, infelizmente, uma realidade brasileira. Dentro desse cenário, o implante dentário surge como uma solução para reabilitar as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, garantindo mais qualidade de vida e autoestima para todas, pois o resultado final apresenta a mesma aparência e durabilidade que um dente natural.

O procedimento, feito através de uma cirurgia, consiste em fixar uma prótese utilizando um parafuso de titânio para substituir a raiz do dente. Assim, é possível conquistar o seu sorriso de volta.

Só para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros já vivem sem um ou mais dentes, principalmente aqueles acima dos 60 anos. Esse processo também é acelerado pela falta de investimento em higiene bucal e informação, além da dificuldade de acesso aos profissionais dentistas.

Com as evoluções tecnológicas, diminuição do custo de materiais e com o desenvolvimento de técnicas mais modernas, este tratamento tem se tornado cada vez mais acessível para todos que precisam.

Hoje,há uma grande procura pelos implantes dentários, sendo realizados em torno de um milhão por ano no Brasil.

Confira as principais informações sobre esse tratamento e os cuidados que devem ser tomados.

Como é feito o tratamento?

Na maioria dos casos, o implante dentário não é realizado em uma única etapa, o processo é dividido entre a fase cirúrgica e a protética.

A primeira parte começa com exames, quando o profissional avalia se é possível realizar o implante ou se o paciente precisará realizar algum procedimento adicional como a colocação de enxerto ósseo, por exemplo. Depois, ele realiza a cirurgia para a colocação do parafuso de titânio, que costuma ser rápida e muito tranquila.

A segunda fase do processo, chamada de protética, é realizada entre 3 e 6 meses depois, porque é necessário esperar o tempo de cicatrização para o titânio se integrar ao osso. Nesse período de espera, é possível utilizar próteses provisórias se for necessário.

Para saber se a integração já ocorreu o paciente deve retornar ao consultório e realizar uma radiografia. Após este período, será confeccionada a prótese em laboratório e depois será feita a instalação desta sobre o implante de forma definitiva.

Quais cuidados devem ser tomados depois?

É muito importante ressaltar que, depois do procedimento, o paciente deve continuar mantendo a higiene bucal em dia. Apesar de serem dentes “falsos”, as próteses também precisam ser muito bem cuidadas, pois existe a possibilidades de desenvolver doenças na superfície, que geram inflamação e podem levar a perda do implante. Portanto, os cuidados diários devem sempre continuar e da mesma forma, o retorno ao dentista a cada seis meses para avaliação da condição bucal do paciente que utiliza implantes é fundamental.

Sorridents: tecnologia e qualidade para o seu implante

Na Sorridents, você será atendido por um especialista implantodontista que realiza o implante através de uma cirurgia minimamente invasiva utilizando a melhor tecnologia do mercado, como o escaneamento digital.

Assim, ele consegue planejar bem o resultado e garantir a sua satisfação durante todo o processo.

Clique e conheça o site!