É importante acompanhar o seu nascimento e desenvolvimento para entender o que é preciso fazer.

Tirar o dente siso é tipo aquelas lendas urbanas, alguns já tiraram, outros ouviram falar, mas muita gente ainda não sabe qual é o dente siso, quando ocorre o seu surgimento, qual é a sua função e porque muitas vezes é preciso extraí-lo.

Vamos lá.

O siso é chamado de terceiro molar, servindo para auxiliar na mastigação e realizar a trituração dos alimentos.

Porém, com a evolução da espécie humana e com as mudanças dos nossos hábitos alimentares, ele já não é mais necessário. Antes, era basicamente tudo cru. Hoje, cozinhamos praticamente tudo, o que facilita a mastigação.

Por isso, muitas pessoas já não têm mais esse dente, mas outras ainda sofrem com o seu surgimento, que ocorre geralmente entre os 16 e os 20 anos de idade. Eles são os últimos a completarem a arcada dentária.

Mas tem mais coisas. Confira aqui as principais informações que você precisa saber sobre esses dentes:

Quando é necessário extrair o dente siso?

Um dos principais mitos a respeito do siso é sobre a necessidade de extraí-lo.

A verdade é que, apesar de ser um procedimento comum e muito fácil de ser realizado, a extração deve ser feita quando há a inflamação da “pele” que fica em cima do dente, que causa dor de cabeça e dificuldade na mastigação, quando ele atrapalha o alinhamento da arcada dentária, gerando problemas de estética e saúde ou quando ele tenta nascer e fica impactado no dente da frente

Nesse caso, o dente é removido para abrir espaço na boca e garantir sucesso no tratamento ortodôntico.

Além disso, a falta de espaço também pode impedir o nascimento natural do siso, fazendo com que ele fique torto ou nasça pela metade. A extração surge como uma forma de evitar dores e problemas no futuro.

A importância do acompanhamento

Apesar de nascer geralmente no final da adolescência, a partir dos 10 ou 12 anos já é possível ver o siso através de radiografias da sua boca. Esse exame simples permite que você acompanhe de perto o posicionamento do dente para entender qual é a sua situação, pois cada caso é único.

O mais recomendado é extrair o siso antes dos 20 anos, pois a raiz do dente é menor e o procedimento se torna mais simples.

Além disso, fica mais fácil de planejar o seu tratamento ortodôntico e de evitar problemas que poderiam surgir futuramente. Por isso, é essencial identificar qual é o dente siso eacompanhar o seu nascimento e desenvolvimento junto com um profissional capacitado que vai conseguir te auxiliar durante todo o processo!

