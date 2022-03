Investir em um bom especialista é essencial para o melhor resultado.

Apesar de ser muito conhecido, o tratamento de canal é um procedimento que ainda assusta alguns pacientes, principalmente aqueles com medo de dentista. Realizado geralmente em casos de cárie profunda ou fratura nos dentes, ele é ideal para reverter problemas causados pela falta de higiene bucal e outros cuidados, e tem um ótimo índice de sucesso, chegando a 95% de eficácia.

Porém, existem pessoas que imaginam que um tratamento de canal seja algo doloroso ou muito arriscado e por isso acabam não indo atrás de profissionais capacitados quando estão precisando. Tanto a cárie quanto a fratura podem vir acompanhadas de dores profundas, indicando que algo precisa ser tratado com urgência. Nesse momento, é importante procurar um bom dentista para realizar exames, entender o tamanho da lesão e qual é a melhor forma de revertê-la.

Se for necessário remover a polpa, tecido que fica no interior do dente onde estão os nervos e vasos sanguíneos, então o tratamento de canal deverá ser realizado. Durante o procedimento, o dentista vai tirar a parte afetada e desinfetar o local para preenchê-lo com material específico. Depois disso, será necessário recuperar a parte da coroa do dente que foi comprometida com a cárie ou fratura. Isto pode ocorrer por meio de restaurações em resina nos casos mais simples ou pela colocação de núcleo e coroa confeccionada em laboratório. Após a finalização do caso, o paciente deve continuar sua vida normal, porém tomando cuidados redobrados com a higiene bucal para não precisar passar mais pelo procedimento.

O ideal para ter o sorriso dos sonhos é sempre investir em saúde preventiva, mas, nesse processo, podem ocorrer falhas. E, por isso, os procedimentos de correção são importantes e muito eficazes, como o tratamento de canal.

Quais são as consequências de não realizar o tratamento?

Quando o paciente não vai atrás de um tratamento adequado, se contentando apenas com soluções caseiras para aliviar a dor, ele corre o risco de ter lesões mais profundas, que se estendem para o osso e podem gerar a perda dos dentes.

Além disso, não realizar o tratamento de canal também pode ser prejudicial para os outros dentes e para toda a estética do seu sorriso, pois, ao perder aquele que estava com a lesão, os outros dentes podem se mover ou entortar, gerando problemas maiores como a má oclusão, extrusão dentária e perda óssea.

Dessa forma, quando não é feito o cuidado adequado de um problema pequeno, ele se torna muito maior, e para resolvê-lo será necessário realizar tratamentos ortodônticos mais caros e longos, como o uso de aparelhos fixos para alinhar os dentes e ainda a instalação de implantes dentários ou próteses para repor os dentes que foram perdidos

A importância do profissional

Por último, é muito importante ficar atento ao profissional que vai realizar o procedimento.

Apesar de não oferecer riscos altos, o tratamento de canal é complexo e precisa ser bem executado para que os seus efeitos sejam duradouros. O recomendado é sempre ir atrás de um especialista.

Conheça a Sorridents

Na Sorridents, você será atendido por um especialista em endodontia que está pronto para resolver o seu problema, utilizando a sua expertise e as melhores tecnologias do mercado.

A rede de clínicas mais premiada da América Latina nasceu com o objetivo de trazer a todos o direito fundamental de sorrir, por isso a sua equipe está sempre preparada para te ajudar.

Clique e conheça o site!