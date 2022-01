Com o empréstimo pessoal online da SuperSim você consegue dinheiro rápido para qualquer urgência

Gastos inesperados acontecem, ninguém está livre deles. Seja com compra de remédios ou até a compra de um eletrodoméstico que pifou, alguns gastos não podem esperar. Se, por exemplo, você trabalha com um veículo e se envolve em um acidente, vai ficar um bom tempo sem ter como conseguir dinheiro, pois estará sem seu instrumento de trabalho. Como sair dessa sinuca de bico então? Como conseguir dinheiro rápido para consertar seu ganha pão? Acompanhe os próximos

parágrafos que a SuperSim te mostra a solução.

Dinheiro sem burocracia

A SuperSim foi criada no início de 2019, no início da pandemia da COVID-19. Enquanto todos estavam segurando custos e dificultando o crédito, ela surge com a proposta de dar acesso ao crédito para aqueles que normalmente não tem como conseguir dinheiro de maneira fácil na praça.

Sejam negativados ou trabalhadores informais, a SuperSim acredita no trabalho dos brasileiros e tem o desejo de que todos tenham como conseguir empréstimo. Para isso, além do tradicional empréstimo sem garantia, tem também o inovador empréstimo com garantia de celular, onde suas chances de sair com seu dinheiro rápido, triplicam!

Mas como conseguir dinheiro com a SuperSim?

O empréstimo da Supersim é feito de maneira totalmente online. Não é preciso sair de casa, pegar filas ou ter que explicar para ninguém o motivo pelo qual precisa do dinheiro.

Você pode escolher tomar de 250 a 2500 reais e ter até 12 meses para quitar seu empréstimo. É possível conseguir seu dinheiro rápido e fácil, com uma das melhores taxas do mercado e na hora que você quiser, tudo a apenas um clique no seu celular. Basta seguir os passos abaixo para garantir seu empréstimo pessoal online.

Acesse o site da supersim.com.br;

Escolha o valor que deseja tomar emprestado;

Preencha o formulário que aparece com seus dados para sua análise de crédito;

Revise se está tudo conforme pediu e assine seu contrato online;

A seguir é necessário fazer sua comprovação de renda, de forma manual ou automática;

Agora é só aguardar o contato da equipe SuperSim para sua aprovação final!

Dinheiro emprestado é na SuperSim!

Agora que você já sabe como é fácil conseguir seu dinheiro emprestado com a SuperSim, não perca mais tempo pensando em como resolver aquele problema urgente, é só contar com a fintech que mais cresce no mercado.

A SuperSim usa o que há de mais moderno na análise de dados e inteligência artificial para que ninguém fique sem ter como conseguir dinheiro. Todo o processo de pedido de empréstimo dura menos de 10 minutos e você tem sua pré-aprovação em segundos!

Em pouco tempo você recebe a ligação da equipe SuperSim com sua aprovação final e então, o dinheiro cai na sua conta em apenas MEIA HORA ou então você NÃO PAGA JUROS sobre o empréstimo!

Essa é a SuperSim, nascida com o objetivo de ajudar o maior número de brasileiros a conseguir acesso ao crédito que tanto precisam!