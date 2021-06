Com a pandemia, pedidos de refeições por delivery cresceram. Saiba como se destacar entre a concorrência.

A praticidade e a variedade de opções fazem com que pedir comida por delivery seja uma prática bastante comum na rotina dos brasileiros. Com a pandemia, os pedidos de refeições cresceram significativamente por conta das medidas restritivas que não só fizeram as pessoas ficar mais em casa, como também exigiram mudanças no funcionamento de bares e restaurantes.

Desse modo, a concorrência entre os estabelecimentos, intensificada pelos impactos da crise, evidenciou ainda mais a necessidade de se destacar entre as opções para otimizar as vendas e aumentar a fidelização com os clientes.

Para isso, além de comidas deliciosas com ingredientes de qualidade e delivery rápido, é fundamental tirar proveito das vias diretas de interação e comunicação com o público.

O cardápio é um destes canais, e talvez o mais importante, por ser, em muitos casos, o primeiro contato que os consumidores têm com o seu produto.

Confira a importância do cardápio pro seu estabelecimento e algumas dicas para a elaboração do material!

Mais informações sobre o seu negócio e produtos

Ao estabelecer um canal de comunicação com o cliente, o cardápio possibilita oportunidades que incluem apresentar melhor seu estabelecimento, fornecendo mais informações sobre ele, assim como na exposição dos produtos.

É fundamental, por exemplo, que o consumidor tenha fácil acesso ao contato, redes sociais do restaurante e aos horários de funcionamento, para ter objetividade e rapidez quando for realizar um pedido.

Também, é necessário definir os objetivos principais do material como aumentar as vendas de determinados produtos, apresentar novidades, explorar melhor pratos já consolidados, incentivar promoções, entre outros, aumentando assim as chances de assertividade e melhores resultados.

Por que o cardápio impresso é importante no delivery?

Uma vez que tudo está interligado sendo parte do seu negócio, explorar todas as oportunidades possíveis pode ser determinante para se diferenciar entre as diversas opções de delivery.

Enquanto para alguns restaurantes a conclusão da entrega é suficiente, a ampliação do contato com o cliente por meio de um bilhete desejando “bom apetite” e o cardápio incluso fazem a experiência com o estabelecimento ir além.

É possível ainda incentivar uma próxima experiência fornecendo descontos através do cardápio enviado no delivery, com programas de fidelidade e também indicando a rotina do restaurante com promoções e pratos do dia.

Os aplicativos de delivery dão mais visibilidade aos estabelecimentos, porém as altas taxas acabam sendo desestimulantes principalmente aos pequenos e médios negócios. Ampliando o contato com o cliente por meio do cardápio impresso, é possível convidá-lo a fazer os próximos pedidos diretamente com sua equipe, garantindo maior qualidade no atendimento e entrega.

Dicas para elaborar o cardápio do seu delivery

1. Analise os produtos que irá veicular

Principalmente se sua lista de ofertas for extensa, é preciso definir muito bem quais produtos serão incluídos no cardápio, para que ele não se torne cansativo e desinteressante.

Alinhar as escolhas conforme objetivos do material é uma boa alternativa – destacando novidades, os campeões em vendas, potencializando pratos fortes de sua cozinha, mas que são pouco pedidos.

2. Invista em fotos atrativas dos seus pratos

Primeiro, comemos com os olhos. Investir em fotos de qualidade é fundamental para os bons resultados de um restaurante. Principalmente no delivery, em que a disputa entre as diversas opções e a tomada de decisão se dá exclusivamente pela visão.

Fotos muito atrativas podem aumentar a fome e direcionar escolhas. Dessa forma, trabalhe sempre com os seus produtos. Não é recomendado o uso de imagens da internet, porque elas podem não representar a realidade dos seus produtos, impactando negativamente e causando decepção nos clientes.

3. Descreva o produto

Quando apresentamos direcionamentos de como montar um cardápio de sucesso para o seu restaurante, um dos destaques é a descrição do produto. Indique informações relevantes como rendimento, materiais e ingredientes utilizados, principalmente pensando nos consumidores alérgicos. Encontrar tudo isso de forma prática é determinante ao fazer o pedido.

Desperte o desejo também por meio de palavras. É sua oportunidade de falar com o cliente e conquistá-lo, provocando “água na boca”.

4. Exponha seu cardápio em diferentes mídias

O cardápio impresso que será enviado pelo delivery pode ser uma derivação do digital. O importante é que sua comunicação aconteça em todas as vias de forma complementar para mais resultados. Sempre que o cliente buscar informações do seu negócio, ele deve encontrá-las, de maneira fácil e ágil.

Utilize QR Code no cardápio impresso. Em alta, o recurso pode não só tornar o pedido mais rápido, como também levar o consumidor até informações adicionais e pratos que ficaram de fora. Além disso, no meio digital é possível trabalhar com atualizações frequentes, como preços e estoque disponível.

5. Serviço especializado

O auxílio de uma equipe especializada no desenvolvimento do cardápio pode ser crucial na obtenção dos resultados, principalmente tratando de quesitos estéticos como a disposição dos elementos, tipografia e cores que acompanhem o estilo do estabelecimento. É preciso unir harmonia e praticidade levando sempre em conta o sentimento de fome, e impaciência, dos consumidores.

A qualidade do material também é muito importante. Papéis de baixa qualidade e impressão ruim podem não só causar o efeito contrário, como associar sua marca a elementos negativos.

Conquiste clientes e se destaque entre a concorrência. Faça cardápios para o seu delivery!

A Tecnicópias é referência em impressão digital atuando há mais de 36 anos em Curitiba. Possui equipe capacitada para melhor atender suas necessidades, sempre com muita qualidade e agilidade.

Clique aqui e solicite um orçamento!