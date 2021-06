O adesivo é um importante recurso para realizar manutenção de sua marca na lembrança dos clientes, além de aumentar a conexão com eles.

Todo mundo gosta de ganhar brindes. Os populares “recebidos” são febre nas redes sociais conquistando tanto as personalidades para quem os produtos são endereçados, quanto os espectadores que acompanham os recebimentos. Mas essa estratégia não é de hoje, sempre foi uma importante via a ser explorada pelas empresas.

Atrelado à estratégia de marketing, o adesivo como brinde pode ser um bom aliado para aumentar a conexão com o cliente e fazer com que sua marca seja sempre lembrada. Sendo uma ferramenta de baixo custo, as possibilidades podem ser ampliadas para causar grandes impressões e atingir um maior número de pessoas.

Para isso, é importante o alinhamento com as demais ações da empresa e a definição bastante clara dos objetivos esperados com o envio do adesivo. De modo que o brinde faça parte de todo um conjunto, sem parecer dispensável.

Também, ao planejar o adesivo, é importante que a equipe responsável esteja atenta a alguns pontos, garantindo maior qualidade no material e, consequentemente, melhores resultados.

Dê utilidade ao adesivo

Materiais essencialmente institucionais são muito importantes, mas vale buscar também uma utilidade para o adesivo. Lembre-se que as pessoas precisam se conectar com a função ou com a mensagem do adesivo para fixá-los em algum lugar. Por exemplo, calendários, molduras com espaço para escrever mensagens ou um sistema de fidelização, além de incluir desenhos artísticos ou frases impactantes, podem ser uma escolha com muito potencial.

Mantenha sua marca visível

Seguindo as sugestões acima, os elementos devem ser protagonistas no adesivo, porém não podem impedir o destaque da sua marca. Afinal, o objetivo é justamente que ela apareça para fixar no imaginário dos consumidores. Uma boa estratégia é destacar a marca com cores e formas.

Estética agradável

Tendo em vista que um dos propósitos é a colagem do adesivo em locais bastante visíveis, é necessário que o material seja elegante e visualmente agradável, incentivando a fixação por quem recebeu e levando associações positivas à sua marca por quem vê. Para isso, o adesivo deve ter poucas informações e no máximo três cores.

Tamanho do adesivo

Conforme exposto, por ser uma mídia de baixo custo, invista em adesivos de pequeno ou médio formato e use em quantidade. Faça diferentes versões do material, mesclando cores, elementos, formas, com a abordagem exclusivamente institucional, de modo que ofereça um leque de opções ao seu cliente, aumentando as chances de ser assertivo conforme preferências.

Permaneça por mais tempo no imaginário do seu público e potencialize suas conexões. Invista em adesivos personalizados como brindes.

A Tecnicópias é referência em impressão digital atuando há mais de 36 anos em Curitiba. Possui equipe capacitada para melhor atender suas necessidades, sempre com muita qualidade e agilidade.

Clique aqui e solicite um orçamento!