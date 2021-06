Principalmente para novos empreendimentos, o banner é fundamental para atrair novos clientes e aumentar a visibilidade do negócio.

Sendo um dos materiais gráficos mais utilizados, o banner é uma excelente ferramenta de divulgação de empresas, serviços e produtos. Seu potencial em chamar atenção e comunicar mesmo à distância são fatores que justificam a preferência.

Com a pandemia e a realocação de pequenos e médios negócios, o banner vem sendo bastante procurado não só para dar um novo visual aos espaços e ambientes, como também para indicar a prestação de serviços, realização de atendimentos e venda de produtos em locais.

A escolha do melhor tipo e onde o banner será exposto devem estar alinhados às estratégias de marketing traçadas para obtenção de melhores resultados.

Em conjunto a isso, estão os detalhes estéticos do material. O banner precisa ser objetivo e atraente, fazendo uso de imagens de qualidade, texto sucinto e pouca mistura de cores. De modo que, principalmente por se tratar de grandes formatos, contar com o auxílio de um profissional especializado para elaboração do arquivo é determinante para os resultados finais.

Tipos de banner

Tanto o tipo, quanto a escolha do material — variando entre lona e papel — são orientados conforme as necessidades e objetivos da empresa. Veja algumas sugestões:

Madeira com estirante

Impressão feita em lona ou papel com um suporte de madeira para dar sustentação. Pode ser fixado na parede ou em um cavalete com informações dispostas na vertical ou na horizontal. É prático e facilmente transportável, mas tem limite para dimensões muito grandes. Comumente em ambientes internos, também pode ser utilizado externamente.

Acabamento em ilhós

Tipo de banner mais utilizado por se adequar a pequenos, médios e grandes formatos. A impressão é feita em lona de alta qualidade e faz uso de amarras para fixar. Por conta disso, tende a ser utilizado durante longos períodos. Ideal para fachadas, por sua versatilidade, é bastante usado como fundo e áreas de destaque em locais fechados.

Banner Roll Up

Com um suporte de chão, é de fácil montagem e prático para transporte. Sua impressão é feita em lona ou papel, contando com estrutura para ser recolhido. Por conta do estilo, possui limitações quanto às dimensões que pode atender e acaba sendo mais indicado para ambientes internos.

X-Banner

Como sugere o nome, a estrutura de sustentação deste tipo de banner é em formato de X. Similar ao Roll Up, tem no baixo custo seu principal diferencial. Também não comporta grandes formatos e apesar de ser comumente utilizado no interior de espaços, pode ter uso externo.

Banner suspenso

É o tipo mais utilizado para grandes formatos. Comumente encontrado em shoppings e pavilhões de exposição, também pode ser aplicado em fachadas. Com impressão feita em lona de alta qualidade e acabamentos resistentes, seu principal objetivo é passar informações à distância.

Assim como escolher a composição do material e o conteúdo que será exposto, a qualidade da impressão do banner é talvez um dos requisitos mais importantes para atingir os objetivos e gerar resultados. Problemas no processo poderão ser vistos de longe, causando impactos negativos à sua empresa.

Dê mais visibilidade ao seu negócio. Chame a atenção do público com um elegante banner personalizado e de qualidade, que seja visto até de longe.

