Saiba tudo sobre o tecido canvas e quais as melhores maneiras de usá-lo na decoração e personalização do seu espaço

As possibilidades de materiais para decoração são diversas e a escolha de cada um varia de acordo com o que você espera como resultado: um estilo mais clássico, moderno, futurista, clean, entre outros. E, entre os materiais mais versáteis e de fácil manuseio, existe o tecido canvas. Já ouviu falar?

O canvas é um tecido sintético fechado, possui uma aparência fosca que pode ter a textura parecida com o algodão ou características mais próximas de uma tela de pintura, por exemplo. É chamado dessa forma, pois é feito de algodão com um revestimento sintético, que o deixa menos maleável e mais apropriado para impressões, já que evita deformações no desenho.

É muito indicado para ambientes iluminados, como palcos ou estúdios fotográficos, por exemplo, já que sua aparência fosca evita reflexos excessivos. Além disso, sua compatibilidade com tinta e corantes permite que seja base para diversos objetos decorativos, como pôsteres, banners, quadros, painéis fotográficos e até capa para almofadas.

Maneiras de utilizar o tecido canvas na decoração

Por ser um material versátil e ideal para impressões, o tecido canvas pode ser utilizado de diversas maneiras na sua decoração, seja para dar mais personalidade para a sua casa, escritório ou mesmo ambientes comerciais.

Veja aqui algumas ideias de como incorporá-lo no seu dia a dia de forma personalizada e original.

Telas e quadros

Os quadros e telas na decoração vão muito além de somente ocupar espaços em branco, elas trazem sua personalidade para a casa e indicam o tom do lar. Podem servir também de contraste, caso a decoração seja mais “clean” ou mais neutra, deixando que outros objetos se destaquem.

O material é versátil é perfeito para ambientes mais cleans. | Foto: Shutterstock

Para isso, pense no estilo que você mais gosta, decida se terá ou não cores vibrantes e monte combinações que façam sentido.

Para esse tipo de decoração, o tecido canvas é ideal e permite, ainda, que você faça impressões de figuras e padrões personalizados de acordo com o seu gosto e objetivo. Veja alguns exemplos:

Painéis fotográficos

É uma excelente opção para casas ou ambientes comerciais. O painel fotográfico foi muito utilizado entre os anos de 1970 e 1980 em casas e espaços luxuosos e, agora, voltou a ser tendência em decoração. É possível fazer paisagens lindas ou padrões que dão um toque sofisticado e divertido para o ambiente.

São ideais para decoração em portas, paredes, tetos e divisórias. O material ideal para os painéis são os tecidos canvas, por serem resistentes e fáceis de manipular.

Capa para almofadas

Assim como os quadros, as almofadas servem como foco de atenção no ambiente.

Podem ser neutras ou coloridas e estampadas para elevar o ambiente. É possível fazer impressões personalizadas no tecido canvas, deixando o seu espaço ainda mais aconchegante e do jeito que você sempre imaginou.

O tecido canvas também é excelente para dar um toque refinado às suas almofadas. | Foto: Shutterstock

Outras aplicações

Assim como na decoração do ambiente, o tecido canvas pode ser utilizado em materiais informativos e de divulgação como banners, pôsteres, cartazes, revestimentos, entre outros.

Para isso, é importante encontrar uma empresa especializada na impressão deste material, para que a qualidade seja a melhor possível.

