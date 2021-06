Mudar a decoração do ambiente e adicionar itens personalizados pode ser muito mais acessível com o uso de impressão digital.

Ter a casa bem arrumada e com decoração que represente a personalidade dos moradores é muito bom, né? Com a pandemia e muitas pessoas passando muito mais tempo em casa, ficou ainda mais forte a vontade (e até a necessidade) de deixar alguns cômodos mais agradáveis e interessantes.

Apesar do desejo de sair derrubando a parede e reinventando a casa, nem sempre grandes reformas são muito viáveis. Porém, existem diversas opções mais simples e econômicas de renovar e personalizar o ambiente, como por exemplo com a plotagem.

Plotagem: solução fácil e econômica

A plotagem é uma excelente alternativa para modificar espaços e decorações, devido ao baixo custo e por não necessitar de grandes reformas. Com alta precisão e qualidade de impressão muito superior a outros equipamentos, a plotagem consegue reproduzir imagens em altíssimas resoluções, em larga escala e também em grandes formatos.

A principal vantagem da plotagem é a qualidade de impressão, que na maioria das vezes pode ser exposta à luz solar e chuvas. Claro, isso também depende do material em que a impressão será feita.

Impressão digital com agilidade e qualidade – conheça os serviços da Tecnicópias

Detalhes que fazem a diferença

Um uso muito interessante da impressão digital na decoração é em pequenos itens, como murais, quadros e imãs. Alguns dos itens em alta nos últimos tempos são, por exemplo, os murais de fotos com imã, muito usados também em geladeiras. Outra ideia é a criação de foam boards. Eles são uma estrutura composta de isopor tratado e revestido e coberta com adesivo, permitindo a personalização de imagens para criação de painéis decorativos.

Plotagem na Tecnicópias

Quem trabalha com decoração de ambientes já sabe o quão importante é também cuidar da qualidade dos materiais e fornecedores de itens para casa. Para garantir um produto final personalizado e de qualidade, é essencial também escolher uma gráfica especializada.

Com mais de 36 anos de mercado, a Tecnicópias é referência em cópias e impressões de qualidade em Curitiba. Produzindo desde murais e imãs de geladeira, a foam boards, basta enviar a arte conforme as indicações da gráfica e receber um produto com impressão de altíssima qualidade.

Entre em contato e faça uma cotação.