Além de estudar os conteúdos cobrados na prova, planejamento, disciplina e foco devem fazer parte da sua preparação.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a prova mais aguardada por quem deseja entrar no ensino superior, seja em uma universidade pública ou em uma instituição privada.

Mas será que a dedicação aos estudos é suficiente para ter sucesso no exame? Embora represente grande parte da preparação, planejamento, disciplina e foco também devem estar presentes.

Essa é a prova mais concorrida do Brasil e, por isso mesmo, não existe qualquer truque de mágica capaz de fazer o trabalho por você. Sendo assim, a única forma de ter sucesso é se preparando.

Além do estudo das disciplinas cobradas, algumas dicas podem fazer a diferença na sua preparação e agregar ainda mais valor a todo conhecimento que você está absorvendo.

Confira oito dicas valiosas para se dar bem no Enem.

1 – Monte um cronograma de estudos

Com tanto conteúdo para assimilar, é preciso planejar seus estudos para conseguir dar conta de tudo. Fazer um cronograma é uma forma eficiente de desenvolver isso.

Com base nas matérias cobradas, defina quanto tempo na semana você tem disponível para estudá-las. A partir daí, determine o horário para cada uma delas.

Dedique mais tempo para as disciplinas que apresentam mais dificuldade em relação às provas. Deixe o cronograma em um local de destaque. Assim, será mais fácil acompanhar sua evolução e perceber o que está faltando estudar.

2 – Organize seu tempo

Quando estamos falando de uma prova como a do Enem, aproveitar cada minuto disponível para estudar pode fazer a diferença no resultado.

Dessa forma, é fundamental começar a se preparar com antecedência para dar tempo de ver todo o conteúdo e não perder noites de sono estudando, quando o exame se aproxima.

Assim, mesmo quem não está acostumado a estudar, tem tempo suficiente para se adaptar.

3 – Prepare seu local de estudos

Mesmo que você não tenha um espaço só para isso, escolha um canto tranquilo da casa para ser seu canto de estudo.

Nesse local, guarde todo seu material (apostilas, cadernos e livros, por exemplo) e procure deixar tudo sempre organizado. É fundamental se sentir confortável nesse espaço.

4 – Conte com técnicas de estudo

Alguns métodos podem ajudar no dia a dia da sua preparação.

POMODORO: com essa técnica é possível dividir o fluxo de estudo em blocos , sendo 25 minutos de estudo sem interrupção e 5 minutos de descanso.

, sendo 25 minutos de estudo sem interrupção e 5 minutos de descanso. REVISÕES: elas ajudam a fixar o conteúdo. Assim, quando concluir o estudo de uma matéria, faça um resumo dela. A partir dele você consegue refrescar a memória em alguns dias, semanas ou meses.

5 – Faça simulados

A rotina de quem fará a prova do Enem é composta por aulas, exercícios e revisões. Por isso mesmo, é indispensável resolver simulados ao longo da sua preparação. Aliás, essa é uma das partes mais importantes do seu estudo.

Isso porque são ótimos termômetros para entender como você se encontra, quais disciplinas precisa melhorar e quais você domina. Com isso, você pode alinhar seu planejamento.

Uma ótima oportunidade é o Simulado ENEM do UniBrasil Centro Universitário, que será realizado nos dias 25 de setembro e 02 de outubro, com o objetivo de complementar a formação dos estudantes do ensino médio.

Vai fazer o Enem? Então confira essas condições imperdíveis do UniBrasil.

O simulado promovido pelo UniBrasil será uma reprodução exata das provas do Enem e, portanto, contará com duas aplicações:

Sábado (25 de setembro), a partir das 10h: Redação, Linguagens e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias.

Sábado (02 de outubro), a partir das 10h: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática.

Essa experiência é fundamental para os estudantes ficarem familiarizados com o estilo de prova e, assim, ficarem mais seguros nos dias do exame.

As inscrições para o Simulado ENEM do UniBrasil poderão ser feitas a partir do dia 09 de setembro, pela internet (clique e acesse o site da instituição), de forma gratuita.

Após a aplicação das provas, acontecerão lives de resolução, com enfoque nas questões e também nos conteúdos pertinentes a elas. Além disso, os participantes receberão apostilas para acompanharem melhor as correções.

6 – Pratique redação

Não são poucos os estudantes que conseguem um bom desempenho nas provas objetivas, mas não se dão bem na redação. Por isso, leia muito e, principalmente, escreva muito.

Na sua preparação, tente fazer pelo menos uma redação por semana tendo como assunto temas da atualidade. Se possível, peça para um professor corrigir.

7 – Não abra mão do descanso

Evite sobrecarregar seu cérebro. É importante dar tempo para que ele consiga assimilar as matérias. Sendo assim, o descanso também é importante.

Um dos segredos da preparação é o equilíbrio. Não adianta passar tanto tempo absorvendo conteúdo e esquecer do resto, inclusive de descansar.

8 – Cuide do corpo e da mente

Assim como o descanso, cuidar da saúde física e mental é fundamental. Dessa forma, você conseguirá potencializar ainda mais o estudo.

Portanto, tenha uma alimentação equilibrada, pratique alguma atividade física, durma bem e não abra mão de atividades de lazer no seu tempo livre.

Apesar da importância do Enem, não se cobre em excesso. Isso pode aumentar sua ansiedade e prejudicar sua preparação, inclusive no dia da prova.

Está pronto para começar?

Se preparar para o exame do Enem exige tempo, dedicação e muita força de vontade. Transforme seu estudo em mais uma atividade da sua rotina. Isso vai fazer diferença.

Agora que você já sabe como se preparar para o Enem, que tal dar uma olhada nas oportunidades que o UniBrasil tem para você?

O Centro Universitário UniBrasil oferece descontos para quem faz o Enem e quer frequentar um curso presencial. O percentual varia conforme a pontuação obtida.

De 400 a 500 pontos, o desconto é de 20%. Para quem alcançar uma nota de 501 a 650 pontos, o desconto é de 30%. Quem obtiver nota de 651 a 750 pontos tem direito a 40%. Por fim, ultrapassando os 750, o desconto é de 50%.