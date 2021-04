Implantes, aplicação de botox, harmonização orofacial e preenchimentos são alguns dos procedimentos mais procurados na área

A odontologia mudou, evoluiu e ganhou novos procedimentos. Caminho aberto para a odontologia estética que apresenta diversas possibilidades de novos tratamentos relacionados à estética facial, como implantes, aplicação de botox, harmonização orofacial, preenchimentos e bichectomia (retirada total ou mesmo parcial de duas bolsas de gorduras presentes uma em cada lado da boca). São procedimentos modernos, com alta demanda e novo campo de atuação para quem ingressa e estuda odontologia.

“Hoje em dia, essa área está crescendo demais, principalmente no Brasil. O brasileiro já percebeu como é importante manter os dentes brancos, alinhados, com naturalidade e saudáveis. Mas está indo além”, explica a professora do Departamento de Odontologia da UniBrasil, Ana Beatriz Franco Fernandes.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética (SBOE), o Brasil é considerado o segundo país que mais realiza mudanças odontológicas no mundo. Entre 2014 e 2017, a busca por procedimentos estéticos na área triplicou e o setor passou a oferecer serviços mais completos e inovadores.

Para o perfil do profissional que atua na dentística, mais conhecida como a odontologia estética, ele precisa gostar de agregar beleza e saúde para cuidar do sorriso. A área de atuação envolve a parte cosmética, a restauração dental, com foco em preservar e devolver a integridade estrutural e funcional dos dentes. “Quando o paciente vai procurar um tratamento estético, é importante buscar um profissional especializado”, recomenda a professora.

Harmonização orofacial é uma das demandas atendidas pelo cirurgião-dentista. / Foto: ShutterStock

Segundo Ana Beatriz, o profissional da odontologia estética vai atuar em sintonia com os profissionais de outras áreas. Além disso, ele pode atuar na ortodontia infantil, área que também tem crescido muito nos últimos anos.

“Não pode ser só estética, tem de ter saúde. O profissional da ortodontia estética pode acompanhar os pacientes desde muito cedo, ainda na infância, para evitar problemas no futuro. Crianças que fazem um acompanhamento odontológico desde cedo podem evitar futuros problemas bucais”, ressalta.

Essa é apenas uma parcela das possibilidades de atuação para o cirurgião-dentista. Com o avanço da tecnologia na odontologia, há uma série de novos recursos que estão surgindo para melhorar a estética e a saúde bucal, como é o caso de aparelhos ortodônticos invisíveis e impressão 3D, técnicas que estão ganhando cada vez mais espaço nos consultórios.

No Centro Universitário UniBrasil (UniBrasil), o curso de Bacharelado em Odontologia prepara os profissionais com todo o conhecimento técnico e científico, mas também capacita o acadêmico para trabalhar as diferentes demandas práticas do mercado, nas mais diversas áreas da odontologia.