A escolha do curso de graduação é o primeiro passo para a construção do caminho profissional.

Definir qual carreira seguir é um dos principais desafios enfrentados por jovens que estão prestes a ingressar no ensino superior. Isso porque a escolha do curso de graduação é o primeiro passo a ser dado.

Os conhecimentos técnicos e práticos indispensáveis para exercer uma profissão são adquiridos na universidade.

Nesse conflito entre dúvidas e escolhas, o ideal é reunir o máximo de informações sobre as carreiras e o mercado de trabalho. Dessa forma, fica mais fácil decidir quais as melhores opções, de acordo com o perfil e objetivos de cada um.

Assim, mesmo com tantas opções de cursos e instituições (o que contribui para alimentar a dúvida), conhecendo as particularidades de cada profissão e tendo clareza de suas aptidões e objetivos será mais fácil escolher uma área.

Se você é uma dessas pessoas que está passando por esse dilema, neste artigo reunimos algumas dicas para ajudar a descobrir qual seu caminho profissional. Também apresentamos 16 carreiras que valem a pena conhecer.

Como escolher uma profissão

Faça uma lista dos cursos que mais te interessam e por quê. Essa é uma boa maneira de começar a pensar sobre sua carreira profissional.

Em seguida, reflita sobre suas limitações, talentos, preferências e habilidades. Ter noção de suas potencialidades é fundamental para fazer o cruzamento com todas as profissões que você tem algum interesse e, assim, perceber se existe afinidade.

Além disso, também poderá lhe ajudar a realização de um teste vocacional ou ter uma sessão com um coaching especializado em carreira.

Por fim, é fundamental conhecer as profissões e suas áreas de atuação para identificar quais são compatíveis com seu perfil.

Lista de profissões

Para descobrir com qual carreira você tem afinidade, reflita sobre suas limitações e habilidades e conheça as profissões.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) classifica as especialidades do conhecimento em áreas, as quais são formadas por cursos superiores que, por sua vez, moldam os profissionais.

Veja a seguir uma lista com 16 carreiras de diferentes áreas de conhecimento e descubra com quais você tem afinidade.

Ciências da Saúde

Os cursos são voltados para o estudo das doenças, da saúde e da vida. Quem tem afinidade com essa área, precisa desenvolver algumas competências, tais como saber lidar com pessoas, ter interesse por questões científicas e ter facilidade de concentração, por exemplo.

1. BIOMEDICINA

Quem é biomédico atua nos campos da biologia e da medicina. Sua função é estudar os microrganismos, trabalhar na prevenção e diagnóstico de doenças, além de aprimorar tratamentos, como medicamentos e vacinas.

2. EDUCAÇÃO FÍSICA

O profissional dessa área tem o papel de orientar sobre atividades físicas ou esportes. Além de escolas e academias, ele é importante também na reabilitação física de pacientes, podendo, inclusive, trabalhar junto com um fisioterapeuta.

3. ENFERMAGEM

Esse profissional trabalha para promover a saúde das pessoas, através da administração de medicamentos, cuidados relativos à alimentação e higiene, realização de curativos e outras intervenções. Ele lida com o paciente e com seus familiares.

4. FISIOTERAPIA

O fisioterapeuta atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos problemas relacionados às funções e movimentos do corpo humano, a fim de promover mais qualidade de vida, mais autonomia e restabelecer as habilidades motoras do paciente.

5. FARMÁCIA

O farmacêutico estuda a composição dos medicamentos, dos cosméticos e dos alimentos industrializados, assim como também orienta seu processo de fabricação. Esse profissional pode atuar em diferentes áreas, como em fábricas, laboratórios de análises clínicas, setor público, serviços de vigilância sanitária e pesquisa científica.

6. MEDICINA VETERINÁRIA

O médico-veterinário é responsável por cuidar da saúde dos animais. Ele realiza exames e diagnósticos, indica tratamentos e faz cirurgias, entre outras tarefas. Além disso, atua na prevenção de complicações ao longo do tempo.

7. NUTRIÇÃO

O nutricionista atua na prevenção, promoção e recuperação da saúde, através da prescrição de dietas específicas e individualizadas, da montagem de cardápios para estabelecimentos gastronômicos e da avaliação de carências nutricionais.

8. ODONTOLOGIA

Essa área é responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas relacionados aos dentes, boca, língua, gengiva e ossos da face. O profissional realiza procedimentos como limpeza, restauração e extração dos dentes, cirurgias, procedimentos estéticos, entre outros.

9. PSICOLOGIA

O psicólogo é o profissional que estuda os processos mentais e o comportamento humano. Para isso, ele utiliza técnicas científicas, faz avaliações, acompanhamento e ajuda a resolver conflitos, lidar com situações difíceis, entre outras questões.

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Os cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, embora tenham conteúdos diferentes, têm o mesmo objetivo, que é entender quais são as necessidades da sociedade, assim como também, quais as consequências de viver em sociedade.

Já os cursos da área de Ciências Humanas têm foco nas ligações entre os seres humanos, sua história, suas crenças e o espaço que os ligam.

1. ADMINISTRAÇÃO

O profissional dessa área é responsável pelo planejamento de estratégias, pelo gerenciamento do dia a dia da companhia e pela gestão de recursos financeiros, materiais e humanos.

2. CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Quem se forma nessa área pode atuar tanto no setor público quanto no privado. Esse é o profissional que gerencia e acompanha as contas de uma organização, registrando as despesas, receitas e os lucros.

3. DIREITO

O profissional do Direito pode atuar como advogado ou seguir carreira jurídica. Independente da escolha, é preciso passar na prova da OAB para exercer a profissão. Entre os setores em alta estão o tecnológico, o farmacêutico, o civil e o do agronegócio.

4. PEDAGOGIA

Quem se forma em Pedagogia desenvolve atividades ligadas ao trabalho do professor e ao desenvolvimento de métodos de ensino. Pode atuar em escolas, tanto na sala de aula como na coordenação, e também pode exercer funções em empresas como indústrias, hospitais, entre outras.

5. PUBLICIDADE E PROPAGANDA

O publicitário é responsável por criar campanhas e peças publicitárias. Ele apresenta produtos ou serviços ao consumidor através de propagandas, promovendo a venda ou garantindo a boa imagem diante do público.

Escola Politécnica

Os cursos dessa área estimulam a criatividade, incentivam a capacidade empreendedora e ampliam a visão das oportunidades profissionais, trazendo à tona o talento de cada aluno.

1. ARQUITETURA E URBANISMO

Essa área tem como finalidade projetar e edificar ambientes, como prédios residenciais e casas, por exemplo. O arquiteto pode atuar com arquitetura de interiores, comunicação visual, paisagismo e ambiente, restauração de edifícios e com urbanismo.

2. ENGENHARIA DE SOFTWARE

O profissional formado nesse curso é responsável por projetar e guiar o desenvolvimento de sistemas, aplicativos e programas (softwares). Ele também pode administrar bancos de dados, fazer a manutenção de sistemas, entre outras tarefas.

Agora você já pode iniciar a sua carreira

Agora que você já sabe como identificar se uma profissão combina com seu perfil e objetivos e também conheceu 16 carreiras promissoras, já pode dar o primeiro passo para conquistar seu lugar no mercado de trabalho.

