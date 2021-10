O primeiro passo para conquistar uma posição no mercado de trabalho é iniciar um curso de graduação em uma instituição de ensino superior

Um dos momentos mais importantes da vida de um jovem é o início do curso de graduação em uma instituição de ensino superior. Esse é o primeiro passo para quem deseja ter uma carreira de sucesso.

Por isso mesmo, essa é uma hora de muitas incertezas e medos, já que uma escolha errada pode comprometer o futuro profissional.

Se esse é o seu caso, saiba que sentir-se assim é normal nessa etapa da sua vida. Uma boa maneira de esclarecer suas dúvidas e ter segurança na sua escolha é pesquisar sobre as áreas de conhecimentos e sobre as carreiras profissionais.

Além disso, também é importante conhecer histórias de profissionais de destaque para ter inspiração antes de começar sua jornada na faculdade.

Esse é o caso de três ex-alunos do UniBrasil Centro Universitário, que construíram uma carreira de sucesso quando concluíram o curso de graduação.

Gustavo Guedes – advogado e egresso do curso de Direito

Advogado Gustavo Guedes foi aluno da primeira turma de Direito do UniBrasil | Foto: Reprodução

Os anos de faculdade foram um período de muitas descobertas, crescimento, amadurecimento e desafios para o paulista Gustavo Guedes, ex-aluno da primeira turma de Direito do Unibrasil.

Com todos os erros e acertos naturais de quem está saindo da adolescência e entrando na vida adulta, para o advogado, esse foi um período de muitas surpresas, com um mundo cheio de possibilidades no ramo do Direito.

“Éramos, no primeiro semestre, 80 alunos de manhã e mais 80 à noite. Conhecíamos todos os funcionários pelo nome. Da segurança à biblioteca”, relembra Gustavo Guedes.

Embora fosse a primeira turma do curso de Direito, o advogado conta que os professores (todos egressos da UFPR) foram sua principal motivação para ingressar na faculdade.

“A propaganda do vestibular, com a informação sobre o corpo docente, fez minha mãe – muito exigente – aceitar que eu não aguardasse os vestibulares de inverno e já tentasse o UniBrasil”, explica o advogado.

O paulista ainda acrescenta que, através do Centro Universitário, ele teve espaço para formação humana, intelectual, podendo desenvolver seu pensamento crítico e com acesso aos melhores profissionais do mercado.

“21 anos depois do meu ingresso, não alteraria nada do que fiz enquanto estudante. Sou o que sou por conta disso, erros, acertos e, especialmente, possibilidades. Um estudante só precisa disso para se colocar no mundo. Obrigado, UniBrasil”, reforça o egresso de Direito.

Assim, após um período de estágios variados na faculdade, no Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e em escritório de advocacia, logo que concluiu a graduação, o Gustavo Guedes ingressou no mercado de trabalho em uma grande empresa.

Após formado, o ex-aluno do UniBrasil trabalhou em um importante escritório de Curitiba, por 10 anos. Além disso, o advogado deu aulas e proferiu palestras Brasil afora.

Perto dos 40 anos, o egresso Gustavo Guedes se diz realizado. Em 2015, ele abriu seu próprio escritório, o BGA Advogados.

Assim, trabalhando também para fora do Paraná, teve a oportunidade de advogar em Brasília, nos Tribunais Superiores, onde também tem uma sede do seu escritório.

“Advoguei e advogo para pessoas com notoriedade econômica, social e política. Isso me realiza enquanto cidadão e profissional! Que meus próximos 40 anos possam me trazer ainda mais desafios e realizações”, ressalta Gustavo Guedes.

Glaucilene de Oliveira – enfermeira e egressa do curso de Enfermagem

Enfermeira Glaucilene Oliveira em atuação no Hospital Erasto Gaertner | Foto: Reprodução

Uma época de muita dedicação e estudo. É assim que a enfermeira Glaucilene de Oliveira lembra dos anos de graduação no UniBrasil Centro Universitário, entre 2009 e 2013.

Hoje trabalhando no Hospital Erasto Gaertner, a egressa relembra que, após muita pesquisa, o corpo docente, a estrutura, a grade curricular e a biblioteca da instituição foram fatores decisivos para cursar Enfermagem no UniBrasil.

A enfermeira destaca que a graduação foi fundamental para seu crescimento profissional e reforça a importância de continuar estudando, mesmo com o fim da graduação.

“Realizei pós-graduação em urgência e emergência, estou cursando duas pós de CME e CCIH, que finalizo em dezembro, e irei começar outra em cirurgia robótica”, explica Glaucilene de Oliveira.

A profissional de Enfermagem conta que, após sua formatura, entrou para o mercado de trabalho em uma clínica de cirurgia plástica de Curitiba, onde ficou por dois anos. Em seguida, atuou como enfermeira trainee do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Há cinco anos, a ex-aluna do UniBrasil trabalha no Hospital Erasto Gaertner, onde entrou como enfermeira assistencial e hoje atua como supervisora das alas Cirúrgica, Clínica e Central de Materiais e Esterilização.

A profissional da saúde ainda exerce a função de instrutora de Cirurgia Robótica, no Erasto Gaertner, há um ano e meio.

Para quem deseja iniciar a graduação no curso de Enfermagem, a enfermeira afirma que o UniBrasil é o melhor lugar para estudar, crescer na vida e na carreira profissional.

Leonardo Antônio Santos – egresso do curso de Sistemas da Informação

Leonardo Antônio dos Santos (segundo, da esquerda para direita) em visita ao UniBrasil | Foto: Reprodução

Com o sonho de passar em um concurso para oficial do quadro de TI do Exército, o ex-aluno do curso de Sistemas da Informação do UniBrasil não imaginava que sua carreira tomaria outros caminhos, quando iniciou a graduação.

Natural de Picos/PI, Leonardo Antônio dos Santos chegou em Curitiba após passar pela Escola de Sargentos do Exército, no Rio de Janeiro. “Lá, descobri que gostava muito de TI, além de eletrônica”, relembra.

Assim, a indicação do curso do UniBrasil foi feita por uma grande amiga, a Dr. Rayana Ariane Pereira, que hoje é coordenadora do curso de Biomedicina da instituição.

“A facilidade de acesso, horários e infraestrutura me ajudaram a tomar a decisão pelo UniBrasil”, destaca o bacharel em Sistemas da Informação.

Quando concluiu sua graduação, Leonardo era concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), como Técnico Judiciário (Operação de Computadores).

Ele relembra que ver um amigo sair do país para trabalhar no Facebook, na época, despertou nele a possibilidade de fazer o mesmo e também atuar na área de TI em alguma empresa de ponta.

A partir disso, o egresso do UniBrasil iniciou sua preparação para tentar uma posição em companhias como Amazon, Google e Facebook. “Mais tarde fui contactado e deu certo ser aprovado na Amazon”, acrescenta Leonardo.

Atualmente ocupando a posição de Systems Development Engineer na maior Cloud Network do planeta, a Amazon em Dublin (Irlanda), Leonardo Antônio dos Santos se diz realizado em tirar do papel o que estava no campo dos sonhos.

“Hoje, olhar para trás e ver que isso saiu do campo dos sonhos enche meu coração de gratidão. Obrigado, UniBrasil, por sua parte em tudo isso”, destaca o bacharel.

