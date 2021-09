Algumas áreas se tornarão cada vez mais relevantes nos próximos anos e, por isso, o mercado vai precisar de profissionais capacitados.

Quem inicia uma graduação porque projeta sua carreira considerando apenas as áreas com grande demanda no momento, está cometendo um erro.

Isso não é suficiente para assegurar uma colocação no mercado de trabalho. Até porque, quem garante que essas áreas oferecerão oportunidades após os 4 ou 5 anos de faculdade?

O que no momento é promissor, rapidamente pode ficar obsoleto ou se transformar. A pandemia do novo coronavírus deixou isso evidente.

Padrões rígidos de trabalho abriram espaço para o home office e para a flexibilização. A necessidade de isolamento provocou, ainda, a aceleração digital das empresas.

Além disso, problemas como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e estresse foram agravados durante a pandemia e, com isso, surgiu uma necessidade maior dos brasileiros de cuidarem da saúde e da qualidade de vida.

Tudo isso influencia diretamente no futuro do mercado de trabalho e evidencia a necessidade de prestar atenção na preparação profissional.

Quais são as profissões do futuro?

São aquelas sobre as quais existe uma forte tendência de valorização nos próximos anos e décadas.

Ou seja, as atividades desenvolvidas pelos profissionais se tornarão ainda mais importantes dentro das empresas que já possuem o posto de trabalho, ou ainda, novas empresas terão demandas para essas funções.

Podemos comparar essas profissões do futuro com um produto que é muito procurado pelos consumidores. Existe a necessidade de fabricação em quantidade e também a tendência de aumento do seu preço.

Isso significa que, quem estiver habilitado a desempenhar essas atividades, provavelmente, receberá mais por isso.

Por que é importante conhecer as profissões do futuro?

Quando se tem clareza do futuro, fica mais fácil saber quais habilidades são desejadas no mercado e, consequentemente, quais cursos de graduação ou especialização são propícios para o desenvolvimento profissional.

5 Profissões do futuro

A advocacia especializada em proteção de dados é uma das tendências do mercado de trabalho na área jurídica. Foto: Shutterstock

Algumas áreas estão surgindo, mas muitas das profissões com boas perspectivas para o futuro já existem e tendem a ganhar ainda mais importância nos próximos anos ou passar por transformações.

Conheça algumas das profissões do futuro.

Cientista de dados

Com o desenvolvimento tecnológico, a quantidade de informações a que temos acesso é tão grande que excede a nossa capacidade de processamento.

Nesse cenário, surge o cientista de dados, uma figura fundamental para transformar toda essa informação coletada e organizada pelas máquinas em conteúdo útil, em ação e resultado.

Esse profissional utiliza os dados para obter insights relevantes, ajudando a organização a traçar estratégias e tomar decisões. Para isso, é importante ter conhecimento em matemática, estatística e programação.

Advogado especialista em proteção de dados:

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os advogados especializados em proteção de dados terão uma importância ainda maior para as empresas.

Isso porque, desde que a Lei passou a valer, em 2020, as empresas tiveram que adequar suas estratégias aos novos procedimentos presentes na normativa.

Gestor de qualidade de vida

Esse profissional tem seu foco na busca pela melhoria da qualidade de vida em ambientes de trabalho. Para isso, ele procura garantir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores.

Quem atua como Gestor de qualidade de vida, geralmente tem formação em Saúde, com destaque para aqueles com experiência no setor de Recursos Humanos.

Biotecnólogo

Essa é outra área com tendência de crescimento. O trabalho consiste em pesquisar e manipular materiais biológicos com o intuito de melhorar a qualidade dos alimentos ou a produtividade no campo, entre outros objetivos.

O biotecnólogo também atua na produção de remédios e encontrando novas alternativas para o tratamento de doenças. Graduados em biomedicina, farmácia e engenharia química, por exemplo, podem atuar nessa profissão.

Enfermeiro

Quando se fala em saúde, em cuidado com o ser humano, uma das áreas de maior destaque é a enfermagem.

O boletim emprego em pauta do Dieese (junho/2021) apontou que a ocupação de profissionais de enfermagem com ensino superior cresceu 18,5% e a tendência é continuar em ascensão.

Seja qual for a carreira escolhida, o importante é se conectar com as transformações do mercado. Por isso, priorize o estudo de habilidades e cursos relacionados às profissões e áreas promissoras para o futuro.

Nesse sentido, a escolha da instituição de ensino é fundamental na hora de adquirir o suporte necessário para a construção do futuro profissional.