Apesar do número expressivo de profissionais em atuação e da alta concorrência na área, o ramo do direito se mostra bastante promissor.

A carreira jurídica é uma das mais tradicionais e desejadas no Brasil. O reflexo disso é o número de pessoas que atualmente exercem a profissão de advogado no país, quase 1,3 milhão.

Ou seja, existe um profissional para cada 190 habitantes, de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Apesar do número expressivo de advogados em atuação, o ramo continua promissor. Isso porque esse é um campo que também vem se adequando às transformações do mercado de trabalho.

Diante disso, é fundamental para aqueles que fazem graduação em direito, assim como para quem ainda vai iniciar, refletir sobre as perspectivas e tendências da profissão.

Sabemos que a advocacia é essencial para a administração da justiça. Mas também precisamos entender como as transformações da sociedade influenciam no campo jurídico.

Quais as tendências da profissão?

Apesar da tradição, o campo do direito se mantém em constante evolução. E por isso mesmo, é essencial para os alunos e operadores se aprofundarem nas novas áreas de especialização.

A seguir, listamos algumas das principais tendências do direito para os próximos anos.

Direito digital

Além dos seus benefícios, a internet também proporciona uma série de problemas ligados à proteção de dados e crimes cibernéticos.

Com isso, os profissionais do direito digital conseguem atuar como consultores de normas, ajudando empresas a se adequarem às legislações vigentes no meio virtual, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), por exemplo.

Análise de dados jurídicos (jurimetria)

Quem atua nessa área, analisa dados levantados por softwares, com o objetivo de revelar estatísticas e probabilidades que podem ser utilizadas em possíveis resoluções de casos.

Na prática, de posse dessas informações, os advogados apresentam a seus clientes hipóteses mais próximas da realidade, aumentando, assim, as chances de ganhar um processo.

Automação

A burocracia que já foi tão presente na profissão, cede cada vez mais lugar para práticas mais clicáveis. O número elevado de contratos e atividades repetitivas no ramo jurídico exigem mais agilidade.

Assim, softwares jurídicos para gestão de contratos e atendimento de robôs-advogados via chat, por exemplo, ganham cada vez mais destaque.

Legal design

Esse é um campo inspirado nos conceitos de design thinking e user experience. Ou seja, seu objetivo é oferecer a melhor solução e a melhor experiência para o cliente.

Oferecer um produto ou serviço de qualidade não é mais suficiente, o cliente também precisa passar por uma experiência incrível. A assinatura digital é um bom exemplo disso, pois ela facilita a vida dele e simplifica os processos.

Direito da saúde – telemedicina

A pandemia proporcionou a realização de consultas no formato online. Com isso, além de seus benefícios, a prática também fez surgir algumas questões jurídicas, como, por exemplo, a precificação e a possibilidade de receitar medicamentos.

Assim como o home office, as consultas remotas devem permanecer como uma alternativa útil. Por isso, o direito na saúde tende a crescer, ainda mais porque ainda não existe regulamentação para a telemedicina.

Formação qualificada para a profissão

A graduação em uma instituição de qualidade é indispensável para a formação de profissionais que conseguem se destacar no mercado. Foto: Shutterstock

Como você pode ver, as oportunidades profissionais para bacharéis em direito são promissoras, mesmo sendo essa uma área tão concorrida.

Por isso, para conseguir se sobressair no mercado, é indispensável ter uma boa formação e se manter atualizado sobre as constantes mudanças da sociedade.

O curso de Direito do UniBrasil se destaca por formar profissionais reconhecidos no mercado jurídico, graças à atuação do seu corpo docente, composto por juízes, promotores e advogados, sendo a maioria mestres e doutores.

Com mais de 20 anos de existência, o curso de Direito do UniBrasil se confunde com a história da própria instituição, já que ela iniciou suas atividades, justamente, com essa formação, no ano 2000.

Com uma grade curricular adequada às novas demandas do mercado de trabalho, o curso proporciona aos seus graduandos uma rotina acadêmica que espelha a realidade profissional.

Assim, são desenvolvidas atividades como o serviço de atendimento jurídico à comunidade, atividades práticas como clínicas especializadas e o Programa de Educação Tutorial.

O UniBrasil conta ainda com um programa de Pós-Graduação em Direito.