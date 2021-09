Esse é o indicador mais importante na hora de analisar a qualidade do ensino de uma instituição.

Os conceitos obtidos por uma instituição de ensino no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) devem ser considerados na hora de escolher onde estudar.

Esse sistema é conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de verificar o desempenho dos alunos e o desenvolvimento das instituições de ensino superior do Brasil.

Para isso, o Inep leva em conta três indicadores de desempenho: o Conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC).

Entre as três avaliações, o IGC é o mais importante para considerar na hora de analisar a qualidade da educação superior no país.

As três avaliações são mensuradas em uma escala que varia de 1 (pior) a 5 (melhor) pontos.

Ensino de excelência no Brasil

No último IGC divulgado pelo MEC, apenas 21% das universidades e faculdades avaliadas alcançaram o conceito 4 e 2% o índice 5. Ou seja, somente 23% foram consideradas excelentes.

Entre as universidades avaliadas, o UniBrasil Centro Universitário, do Paraná, aparece como uma das melhores do país, com índice 4.

De acordo com o professor Eduardo Bolicenha, coordenador do projeto Enade UniBrasil, essa conquista é fruto do ótimo trabalho realizado pela instituição paranaense.

“Isso engloba a qualidade dos cursos, o aprendizado dos estudantes, a qualidade do corpo docente e também da infraestrutura necessária para os alunos desenvolverem as competências e habilidades exigidas pelo MEC e pelo mercado de trabalho”, acrescentou o professor.

Com 21 anos de atuação no ensino superior, o UniBrasil possui cursos de graduação em diferentes formatos: 16 presenciais, 15 EaD e 09 Smart. Além disso, são diversos cursos de especialização, sendo 37 presenciais, 09 EaD e 09 Smart.

A instituição possui 35 polos espalhados por todo país.

Qual é o impacto do IGC?

A exemplo dos outros indicadores, o Índice Geral de Cursos (IGC) demonstra o que está indo bem e o que precisa melhorar no ensino superior brasileiro.

Ele é essencial para ter parâmetros de comparação, indicando uma evolução ou regressão na qualidade do ensino da instituição avaliada.

Dessa forma, as universidades e faculdades que alcançaram índices 1 e 2 ficam sujeitas ao acompanhamento de perto do MEC e, possivelmente, recebem alguma sanção. As instituições que obtiveram nota 3 são consideradas satisfatórias.

Por outro lado, as que alcançaram conceitos 4 ou 5 têm a qualidade de ensino reconhecida como excelente, pois apresentam os requisitos necessários para uma formação competente.

Como é calculado o IGC

O mais completo dos indicadores tem suas notas divulgadas a cada três anos. Para isso, é realizado um cálculo que leva em consideração os seguintes aspectos:

Média dos três últimos CPCs , que avalia individualmente os cursos superiores, combinando algumas variáveis, como infraestrutura, recursos didáticos e pedagógicos, corpo docente, desempenho dos alunos no Enade e o Índice de Desenvolvimento Discente (IDD), que demonstra a capacidade da instituição em transferir conhecimento ao seu aluno ao longo do curso;

, que avalia individualmente os cursos superiores, combinando algumas variáveis, como infraestrutura, recursos didáticos e pedagógicos, corpo docente, desempenho dos alunos no Enade e o Índice de Desenvolvimento Discente (IDD), que demonstra a capacidade da instituição em transferir conhecimento ao seu aluno ao longo do curso; Média de avaliação dos programas de mestrado e doutorado , se houver (conceito CAPES dos cursos);

, se houver (conceito CAPES dos cursos); Vagas de graduação e pós-graduação preenchidas.

Importância do IGC na hora de escolher onde estudar

Após definir qual carreira seguir, é hora de escolher uma instituição de ensino para iniciar a graduação. Nessa hora, é preciso levar em consideração uma série de fatores.

Professores, localização, grade curricular, infraestrutura e suporte ao aluno, por exemplo, são alguns dos pontos relevantes, mas não é só isso.

O nível da qualidade de ensino é o mais importante a ser analisado. Por isso, se você pretende iniciar uma graduação ou especialização e não sabe onde, fique atento à nota alcançada no IGC pela faculdade ou universidade.

Instituições com índice 04 ou 05 são consideradas de excelência, pois oferecem todos os requisitos necessários para uma formação de qualidade, o que é fundamental para desenvolver uma carreira de sucesso no mercado de trabalho.

