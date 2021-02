A busca pela pós-graduação lato sensu tem crescido ano a ano

Os brasileiros estão se especializando cada vez mais. A pesquisa Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil, do Instituto Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior), revelou que o número total de alunos que frequentam cursos de especialização de nível superior vem aumentando desde 2016. Nos últimos quatro anos, houve um crescimento de 74%.

Especialistas garantem que essa maior motivação em estudar vem da busca por se recolocar no mercado de trabalho ou por permanecer nele, a chamada empregabilidade.

Mas, muita gente ainda tem dúvidas sobre qual curso de especialização fazer. Será que um MBA seria indicado? A especialização daria que tipo de conhecimento? O que levar em conta para escolher?

Primeiro, é importante saber a diferença entre os dois. O MBA é a abreviação de Master in Business Administration e destina-se principalmente para quem quer ocupar um cargo de comando em uma empresa ou ainda empreender. Ou seja, é direcionado a quem quer buscar ou aprofundar conhecimentos em gestão e negócios. Por exemplo, a pessoa se graduou em uma área mais técnica e quer ingressar na área de gestão.

Outra diferença com relação à especialização é que o MBA requer um tempo de carreira, até para melhor aproveitamento do curso. Também é necessário dominar o inglês porque muitos materiais de estudo são nesta língua.

A carga horária mínima reconhecida pelo MEC é de 360 horas-aula e normalmente as aulas acontecem à noite e/ou aos sábados. Muitas instituições utilizam o método hands on, com o uso de metodologias ativas como gamificação, grupos operativos, classe invertida, aprendizagem baseada em problemas e visitas técnicas a empresas.

E a especialização?

O curso de especialização (lato sensu) é um aprofundamento em uma área. Por exemplo, você é um recém-formado e já sabe qual área seguir depois da graduação. Portanto, quer se aperfeiçoar nela. O que também é válido para quem quer mudar a área de atuação ou ainda se sobressair no mercado de trabalho em comparação à quem não tem especialização.

São programas focados em um determinado tema como especialização em engenharia de software, direito e processo tributário ou nutrição clínica, apenas para citar alguns. Normalmente, possui grades curriculares com assuntos próximos e ligados a uma única área de conhecimento.

O UniBrasil oferece um leque amplo de cursos de pós-graduação lato sensu com cursos presenciais e à distância. Entre as principais vantagens da especialização do UniBrasil estão as vivências e experiências próximas da realidade, o ensino prático, as jornadas de aprendizado internacionais e o networking.

A instituição ainda tem nota máxima no MEC , cursos com certificação válida nacionalmente e cursos presenciais com opção de acompanhamento remoto (ao vivo).