Não basta apenas ter uma ideia na cabeça e a vontade de colocá-la em prática, um empreendedor precisa muito mais do que isso. Acompanhe.

Empreendedorismo é um termo que se ouve toda hora, em vários lugares. Parece que sempre existiu na vida da sociedade. Mas você acredita que, apesar de a palavra ter sido criada no início dos anos 1900, ela sequer existia na língua portuguesa até o início dos anos 2000? Somente em 2004 ela entrou para o dicionário brasileiro.

Mas afinal, o que é empreendedorismo? Ele pode ser definido como a “capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras ou arriscadas em companhias ou empresas”. Ou mesmo como “a vocação, aptidão ou habilidade de desconstruir, de gerenciar e de desenvolver projetos, atividades ou negócios”. As descrições dos dicionários mais conhecidos são similares, com pequenas variações. Mas apesar de citar ali “companhias ou empresas”, é importante entender que nem todo empreendedor é um empresário.

Há uma definição da Endeavour, uma organização voltada para promover o empreendedorismo no Brasil, que faz entender melhor o termo: “é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo”.

Empreendedor é a pessoa que faz, que sai da zona de conforto e vai para a ação. Que identifica uma oportunidade e inovação e a coloca em prática, em algo que impacte positivamente a vida das pessoas. Não necessariamente isso deva se transformar numa empresa ou produto. Mas pode, por exemplo, ser uma ideia transformada num movimento social que traga benefícios à sociedade.

Mesmo assim, o conceito de empreendedorismo e empresa estão fortemente interligados e o Brasil apresenta grande potencial para isto. De acordo com a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a Taxa de Empreendedorismo Total no Brasil é de 38% (2018). São 52 milhões de brasileiros se dedicando ao próprio negócio.

Perfil do empreendedor

Perfil do empreendedor: tem que ter otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar riscos, desejo de protagonismo, resiliência e perseverança. / Foto: ShutterStock

Muitas pessoas pensam em empreender só porque não querem mais ter chefe e, sim, ser o próprio chefe. Ou porque pensam que, dessa forma, vão trabalhar menos ou deixar de encarar tarefas chatas. Porém, liderar uma equipe ou empresa pode ser muito mais estressante e demandar muito mais tempo e conhecimento, além de lidar com muito mais assuntos do que ser funcionário.

O empreendedor precisa ter otimismo para sempre acreditar que vai dar certo; ter autoconfiança, acreditando em seus próprios talentos e opiniões; coragem para aceitar riscos, pois eles podem ser constantes na vida de quem decide empreender; ter o desejo de protagonismo, de ser reconhecido e de tomar as rédeas de sua vida; além de ter resiliência e perseverança, não desistir facilmente, pois o caminho de todo empreendedor sempre será cheio de obstáculos.

Nem todo mundo nasce um empreendedor “nato”. Isso pode ser alcançado através de estudo, ajuda técnica e busca de autoconhecimento. / Foto: ShutterStock

Talvez a pessoa que deseja empreender não tenha todas as características acima. Mas a boa notícia é que o empreendedor pode buscar conhecimento e desenvolver várias delas. Há diversas formas e locais de adquirir o conhecimento e auxílio profissional para abrir o próprio negócio. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma dessas portas de entrada. Lá, há diversos consultores e profissionais que ajudam desde as questões mais operacionais da abertura da empresa, até mentorias para desenvolver o empreendedor e o negócio em si. Há, também, a Endeavour, que tem exatamente o objetivo de fomentar o empreendedorismo ao redor do mundo.

Gestão

Não basta apenas desenvolver o perfil empreendedor. Mas, também, é preciso aprender a gerenciar o negócio. Saber lidar com a parte comercial, gestão de pessoas, o financeiro, o marketing, negociação etc. Mesmo que no futuro a empresa ganhe corpo e equipes especializadas em cada um desses setores, o empreendedor deve entender de todos eles e estar sempre presente nas decisões.

O Centro Universitário UniBrasil tem dois cursos na área de negócios que ajudam a desenvolver estes conhecimentos: Administração e Ciências Contábeis. Mesmo assim, é importante ressaltar que empreendedores podem surgir em qualquer área possível e imaginável: exatas, humanas, biológicas. Tanto um médico, quanto um engenheiro, um geólogo ou uma pessoa sem formação superior podem ser empreendedores. Basta buscar o conhecimento.

Intraempreendedorismo

Outro fato interessante do empreendedorismo é que, nem sempre, o empreendedor deve virar empresário ou líder. Ele pode continuar sendo funcionário de alguma empresa, mas ter os olhos bem abertos para enxergar oportunidades e criatividade de transformá-las em projetos inovadores e lucrativos. De liderar um movimento que faça as pessoas enxergarem novas ideias e fazê-las entender que aquilo colocado em prática melhora todo o seu entorno. Mas, independentemente de ser funcionário, empresário, gestor de algum setor ou líder de algum movimento, o empreendedor precisa buscar conhecimento, estudar e se desenvolver.