Além de conhecer cada área, vale a pena colocar em prática algumas dicas antes de descobrir qual carreira combina com seu perfil.

Você deseja conquistar um lugar no mercado de trabalho e, por isso, está pronto para ingressar no ensino superior. Mas é preciso ter afinidade com a área de estudo, caso contrário, sua jornada não vai dar certo.

Sabemos que sua trajetória profissional começa na graduação e, entre tantas opções de carreira, é normal sentir-se perdido.

Neste exato momento, inclusive, você pode estar dividido entre alguns cursos das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e da Escola Politécnica.

Isso acontece porque você tem simpatia por algumas profissões, seja pela perspectiva de boa remuneração, por conhecer alguém com sucesso profissional em alguma carreira específica ou por influência de familiares.

Saiba que isso não é suficiente para motivar sua escolha, pois se não existir afinidade com o campo de estudo, você corre o risco de ser apenas mais um com o canudo na mão, sem destaque no mercado.

Se você está aqui é porque deseja descobrir com qual área você tem mais compatibilidade para, enfim, escolher o curso de graduação. Então este conteúdo vai te ajudar.

Exercite o autoconhecimento

Antes de descobrir as características e diferenças das áreas de ensino, desenvolva seu autoconhecimento. Para ter sucesso na sua escolha é fundamental ter em mente quais são suas habilidades e suas deficiências.

Reflita sobre seus gostos e enumere suas principais competências. Além disso, tente definir quais características diferenciam você das outras pessoas. Cuidado para não confundir os elogios que recebe com suas qualidades reais.

Por isso, pergunte para si mesmo: “O que gosto de fazer? O que eu faço bem e com prazer?”. Quando as respostas surgirem, anote todas.

Da mesma forma, reflita sobre suas limitações e liste tudo aquilo que você não gosta de fazer e tem dificuldade de executar.

Teste vocacional também pode ajudar

Esta ferramenta pode te ajudar a se conhecer melhor e te mostrar em detalhes as carreiras com as quais você tem afinidade.

Mas não espere que o teste vocacional, como um truque de mágica, indique qual é a profissão exata para você. Por isso, tenha sempre em mente que você é livre para escolher.

Afinal, qual área combina com seu perfil?

A escolha do seu curso de graduação é o primeiro passo para sua carreira profissional. Foto: Shutterstock

Talvez você ache que ainda é muito cedo para tomar uma decisão tão importante como escolher uma carreira profissional. Mas acredite, este é o melhor momento.

Justamente porque chegou a hora de iniciar sua graduação e a escolha do curso será a ponte até o mercado de trabalho, daqui a alguns anos.

Por isso, se você não sabe com qual campo de conhecimento tem mais afinidade, chegou o tempo de descobrir. Isso é uma ótima maneira de identificar qual curso é melhor para seu futuro.

Cada uma das áreas apresenta características específicas e engloba várias subáreas, onde os cursos de graduação se encaixam.

Escola de Ciências da Saúde

O foco desta área no UniBrasil é formar profissionais com visão crítica e capacidade propositiva, diante da necessidade de atuar junto à conscientização e preservação ambiental e de prevenção e manutenção da saúde pública.

Sendo assim, os cursos inseridos na Escola de Ciências da Saúde formam pessoas capazes de formular ideias para um desenvolvimento urbano sustentável, respeitando o meio ambiente e preservando a qualidade de vida.

O aluno formado nos cursos desta Escola poderá atuar nas áreas da pesquisa básica e aplicada, em órgãos governamentais e empresas públicas e privadas, tendo competência para planejar, executar, orientar e avaliar as ações em Ciências Biológicas e da Saúde.

Os cursos da Escola da Saúde do Unibrasil são:

Biomedicina;

Bacharelado em Educação Física;

Licenciatura em Educação Física;

Enfermagem;

Farmácia;

Fisioterapia;

Medicina Veterinária;

Nutrição;

Psicologia;

Odontologia.

Escola de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Considerada uma das maiores áreas de conhecimento, as Ciências Humanas mantém o foco em entender os comportamentos e necessidades sociais e culturais.

Para isso, o ser humano, suas relações e a cultura são objetos de estudo dos cursos. A proposta é trazer reflexões mais subjetivas, quando comparamos com as ciências exatas.

Derivada das Ciências Humanas, as Ciências Sociais Aplicadas dedicam-se aos interesses, necessidades e relações do indivíduo em sociedade.

Os cursos da Escola de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Unibrasil são:

Administração;

Ciências Contábeis;

Direito;

Jornalismo;

Pedagogia;

Publicidade e Propaganda.

Escola Politécnica

Os cursos dessa Escola estimulam a criatividade, incentivam a capacidade empreendedora e ampliam a visão das oportunidades profissionais, proporcionando o surgimento dos talentos de cada aluno.

Apesar de utilizar o cálculo e a lógica para resolver problemas, os cursos desta Escola também utilizam recursos naturais para construir, criar e planejar meios que facilitem a vida em vários âmbitos e, assim, proporcionar benefícios para os seres humanos.

Os cursos da Escola Politécnica no UniBrasil são:

Arquitetura e Urbanismo;

Design;

Engenharia Civil;

Engenharia Agrônoma;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Software;

Sistemas de Informação.

Conheça os cursos e procure afinidades

Também é importante conhecer os detalhes dos cursos, suas possibilidades de atuação profissional e perspectivas para o futuro.

Neste momento, reflita sobre o cenário de cada carreira, mas não leve em consideração apenas a situação presente do mercado de trabalho.

É importante escolher uma profissão que tenha boas perspectivas no futuro. Afinal, quando concluir a graduação, daqui há alguns anos, você vai querer trabalhar.

Por fim, cruze essas informações com o resultado da sua auto análise para identificar com quais cursos e carreiras você tem afinidade.

