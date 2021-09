O Índice Geral de Cursos (IGC) é o principal parâmetro para escolha de uma instituição, pois ele demonstra a qualidade do ensino.

A instituição de ensino exerce influência direta na experiência acadêmica do aluno e na formação de sua carreira profissional. Por isso, muitas pessoas ficam em dúvida na hora de decidir onde estudar, diante de tantas opções.

Essa é uma das escolhas mais desafiadoras na vida de quem está prestes a iniciar uma graduação. Mas não precisa perder noites de sono, porque é possível tomar essa decisão de uma forma tranquila e segura.

Se você, assim como muitas pessoas, já sabe qual curso irá fazer mas ainda não se decidiu em qual universidade vai estudar, as dicas a seguir vão te ajudar.

Verifique a situação da instituição perante o MEC

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a universidade é credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC), seja para o oferecimento de cursos no formato presencial, assim como também para o ensino a distância (EaD).

O portal e-MEC é o local mais indicado para obter informações confiáveis. Nele, também é possível consultar se os cursos ofertados são autorizados e reconhecidos.

Pesquise sobre indicadores de qualidade

Existem três indicadores de qualidade da educação superior do país: o Conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC).

Eles funcionam como instrumentos de avaliação e são conduzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Enade

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes analisa o rendimento dos alunos dos últimos períodos de todos os cursos de graduação – bacharelados, licenciaturas e superiores tecnólogos.

A avaliação leva em consideração o desempenho dos acadêmicos em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação.

A cada novo Enade são avaliados determinados cursos. O aluno não é obrigado a fazer o exame, mas caso ele seja selecionado e não faça, não poderá colar grau e obter o diploma. As notas obtidas seguem uma escala de 1 a 5.

CPC

Além do desempenho dos estudantes, o Conceito Preliminar de Curso leva em consideração a infraestrutura da instituição, seu corpo docente, os recursos didático-pedagógicos e outros fatores.

O cálculo do CPC é realizado no ano posterior ao da prova do Enade de cada área do saber, sendo atribuído um conceito a cada curso, que também varia em uma escala de 1 a 5.

IGC

O Índice Geral de Cursos é o mais importante dos três indicadores, pois ele é essencial para ter parâmetros de comparação, indicando uma evolução ou regressão na qualidade do ensino da instituição avaliada.

Ele é atualizado logo após a divulgação dos resultados de desempenho do Enade. O cálculo é realizado a partir dos seguintes parâmetros:

Média dos 3 últimos CPCs;

Média dos conceitos avaliativos obtidos pelos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) de uma instituição, quando ela os oferecer;

Quantidade de matrículas e distribuição dos alunos entre os cursos de graduação e pós-graduação.

A escala do IGC também vai de 1 a 5. As universidades com índices 1 e 2 ficam sujeitas ao acompanhamento de perto do MEC. As instituições que obtiveram nota 3 são consideradas satisfatórias.

A escala do IGC também vai de 1 a 5. As universidades com índices 1 e 2 ficam sujeitas ao acompanhamento de perto do MEC. As instituições que obtiveram nota 3 são consideradas satisfatórias.

Verifique a qualificação dos professores

Descubra quantos professores da instituição têm mestrado ou doutorado. Foto: Shutterstock

Os atributos do corpo docente aumentam as chances da instituição ser boa. Isso porque, quanto maior a qualificação dos professores, melhores serão as aulas ministradas.

Por isso, é importante saber a quantidade de professores com mestrado e doutorado na universidade que você está sondando.

Analise o conteúdo programático

Veja a grade curricular do curso e quais disciplinas serão ministradas ao longo do curso. Descubra se elas estão alinhadas com as necessidades e práticas do mercado de trabalho.

Você também pode aprofundar sua pesquisa e verificar se a instituição oferece disciplinas optativas e se é possível aproveitar disciplinas cursadas em outras faculdades (no caso de transferência).

Outros fatores importantes

Após pesquisar tudo sobre a qualidade do ensino, também vale a pena considerar a parte prática. Visite o câmpus, conheça suas instalações e avalie sua localização em relação a sua necessidade de deslocamento.

Você também pode se certificar dos serviços ofertados aos alunos, tais como atividades extracurriculares, parcerias com outras instituições e projetos de iniciação científica, por exemplo.

Esse é um grande passo na vida dos futuros acadêmicos, por isso, se esse é seu caso, não se precipite e avalie tudo que é necessário antes de escolher uma universidade.

