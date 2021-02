Além de avaliar o ensino médio no país, o exame dá descontos em instituições privadas

É chegado mais um ano letivo e uma dúvida atormenta os estudantes do Ensino Médio: fazer ou não o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do próximo ano? O exame tem como objetivo avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. A participação não é obrigatória, porém através dele o estudante tem acesso a financiamentos estudantis, ingresso facilitado à universidades públicas e até à instituições de ensino portuguesas. O Enem, que é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), substituiu muitos dos vestibulares nas universidades.

O exame foi criado em 1998 somente para avaliar o desempenho dos alunos ao término da educação básica. No entanto, em 2009, com o aperfeiçoamento da metodologia, ele passou a ser usado como uma forma de acesso à educação superior, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas.

Além disso, os participantes do Enem também podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fies, e em programas de universidades privadas – algumas instituições chegam a dar até 50% de desconto para os cursos, utilizando a nota dos últimos anos.

O Enem também pode ser usado por quem interrompeu os estudos e, com a prova, obter a certificação do Ensino Médio.

Como entrar

Após a divulgação das notas do Enem, universidades públicas cadastram suas vagas e notas mínimas necessárias para entrar na disputa através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que é organizado pelo Governo Federal. São duas edições anuais, em janeiro e junho.

Já quem quer entrar em uma faculdade particular pode usar a nota do Enem para conseguir bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). As bolsas cobrem 50% ou 100% da mensalidade. Para concorrer é preciso atender aos requisitos de renda, ter participado do Enem mais recente e obtido no mínimo 450 pontos na média das provas, sem ter zerado na redação.

Outro programa é o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que ajuda a pagar as mensalidades da faculdade particular com um prazo longo e a quitação da dívida somente após a formatura. Também é necessário atingir aos requisitos de renda e ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 para concorrer. É preciso ter alcançado 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação.

Como funciona

Em 2020 especificamente o cronograma de aplicação das provas do Enem foi modificado. Normalmente, elas acontecem em dezembro. Porém, por conta da pandemia, elas ocorreram em fevereiro deste ano. Pela primeira vez, o Inep ofereceu o Enem Digital, com provas em computadores.

As provas ocorrem em dois domingos e em quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias, que somam 180 questões, ao todo. Os alunos também fazem uma redação, um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema.

O UniBrasil oferece descontos para quem faz o Enem e quer frequentar um curso presencial. O percentual varia conforme a pontuação obtida. Entre 500 e 650 pontos, o desconto é de 20%. Para quem alcançou entre 651 e 750 pontos, o desconto é de 35%. Quem ultrapassou 750 pontos tem direito ao desconto de 50%.

O centro universitário, que já tem 20 anos de expertise, oferece mais de 50 laboratórios modernos, Centro Tecnológico, Complexo Esportivo, Clínica Integrada de Saúde, amplo estacionamento, bicicletário e fica próximo ao Centro de Curitiba.

Além da completa infraestrutura, o UniBrasil alcançou conceito máximo pela segunda vez consecutiva na avaliação geral do MEC e ainda participou com vários cursos estrelados no Guia da Faculdade Estadão (organizado pelo jornal O Estado de São Paulo em parceria com a startup Quero Educação).