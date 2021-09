Uma série de fatores devem ser considerados para definir se a relação custo-benefício de uma instituição de ensino vale a pena.

Os benefícios econômicos e sociais que uma graduação proporciona são capazes de mudar a vida de uma pessoa. Melhor qualificação no mercado de trabalho, salários maiores, reconhecimento e networking são algumas das vantagens.

Por isso que a escolha de uma faculdade, universidade ou centro universitário é um passo tão importante na vida de quem deseja desenvolver uma carreira. Afinal, a instituição é essencial para ter uma ótima experiência acadêmica.

De acordo com o Censo da Educação Superior 2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgado em 2020, no Brasil existem 2.306 instituições de ensino superior privadas.

E diante de tantas possibilidades, como você pode saber qual é o melhor local para iniciar sua graduação?

Para isso você precisa considerar uma série de fatores, que somados conseguirão ajudar a identificar se a relação custo-benefício de uma faculdade é favorável ou não.

Você precisa de uma estrutura de excelência

Nós sabemos que é fundamental estudar em uma instituição credenciada ao Ministério de Educação (MEC). Essa é uma garantia de validade e reconhecimento para seu diploma.

Mas não basta apenas isso para garantir a formação de qualidade que você deseja. Alguns elementos são essenciais e, por isso, precisam também ser considerados.

A Diretora Acadêmica do Ensino Presencial do UniBrasil Centro Universitário, professora Márcia Coelho, destaca que nesse processo de escolha é importante avaliar o corpo docente, o caráter prático aliado à matriz curricular e à infraestrutura.

Qualificação dos professores

Se você deseja estar preparado para o mercado de trabalho, precisa aprender com quem tem qualificação, tanto teórica como prática.

Sendo assim, procure saber quantos professores têm mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além da titulação, vale a pena ler os currículos de cada um para conhecer qual é a experiência profissional acumulada.

Matriz curricular e atividades práticas

Você sabe qual é a grade curricular do seu curso? Quais disciplinas irá estudar durante os anos de graduação? Procure saber se as matérias estão alinhadas com a necessidade do mercado.

Além disso, é importante aliar o conhecimento teórico a atividades práticas. “Nós proporcionamos aos nossos alunos que tenham a experiência prática antes mesmo de sua formação, não só nos momentos obrigatórios”, ressalta a professora Márcia Coelho.

Conheça a infraestrutura

Agora que você já está informado sobre a qualificação do corpo docente e matriz curricular, está na hora de conhecer a infraestrutura.

Para isso, visite a instituição e suas instalações, como salas de aula, laboratórios e biblioteca. Essa estrutura deve garantir que a grade proposta seja desenvolvida com integridade em todos os momentos.

Compromisso social

Os projetos de extensão desenvolvidos também são importantes no momento de avaliar se vale a pena estudar em uma faculdade.

Quando a instituição mantém um comportamento adequado com o próximo, isso será refletido no ambiente acadêmico, chegando aos alunos.

“Essa visão de compromisso social do UniBrasil é traduzida nos nossos projetos de extensão, através do número de atendimentos das nossas Clínicas Integradas de Saúde e do nosso Núcleo de Práticas Jurídicas”, ressalta a diretora acadêmica.

Indicadores de qualidade

São um dos critérios mais importantes para considerar, já que os indicadores, conduzidos pelo Inep, qualificam os melhores cursos de ensino superior.

Existem três indicadores de qualidade da educação superior do país: o Conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC).

Nesse sentido, o IGC é o mais importante dos três, pois ele indica uma evolução ou regressão na qualidade do ensino da instituição avaliada.

Assim, as faculdades que atingirem conceito 4 ou 5 são consideradas excelentes na qualidade de ensino pelo MEC. Esse é o caso do UniBrasil, que obteve índice 4 no último IGC.

Avalie o custo-benefício

Durante sua pesquisa sobre o centro universitário ou faculdade certa, o custo-benefício deve ser considerado. E para isso, não basta saber o valor da mensalidade.

Analise também as possibilidades para pagar o curso, como financiamento, descontos e convênios. A partir disso, agregue ao custo todos os benefícios proporcionados pela instituição, como estrutura e corpo docente.

Afinal, como vimos neste conteúdo, um bom ensino superior é a somatória de uma série de critérios.

O Unibrasil Centro Universitário é reconhecido pelo MEC como uma instituição com qualidade excelente de ensino. Na sua grade, o centro universitário conta com diversos cursos de graduação.

