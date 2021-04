Profissionais de diversas áreas investem em marketing pessoal para conseguir espaço num mercado de trabalho cada vez mais exigente

Com a expansão e a visibilidade das redes sociais, é cada vez mais necessário investir no marketing pessoal em qualquer ramo de atuação. Como você quer ser visto pelas empresas, pelos possíveis clientes e pelo mercado? O que você comunica nas suas redes? Quais redes sociais são mais compatíveis com o seu perfil profissional? Tudo isso precisa ser analisado antes de colocar as estratégias de marketing pessoal em prática. Depois dessa análise, vêm as estratégias e ações para melhorar seu marketing pessoal.

Hoje, todas as postagens cotidianas das pessoas são avaliadas, assim como suas questões comportamentais e preferências. E é essencial que o profissional apresente nas redes sociais algo que seja compatível com a sua realidade.

De acordo com José Moacir de Quadros Junior, coordenador adjunto geral de pós-graduação do Centro Universitário Autônomo do Brasil (UniBrasil), assim como uma empresa, a pessoa precisa criar um posicionamento de marca (seu nome), levando em consideração que ela é o produto. “No entanto, o cuidado e o zelo com a autoapresentação, seja comportamental, emocional e técnica, é fundamental para a construção de uma boa imagem”, diz.

Segundo ele, é dessa forma que o profissional poderá aplicar técnicas de autoavaliação, buscando melhorar os pontos fracos e promover os pontos fortes. “Outro ponto interessante é gerar autoridade. Isso pode se dar através de entregas de conteúdo relevante, como artigos, vídeos, podcast e entre outros”, detalha.

Redes sociais devem conter mensagens de como o profissional quer ser visto pelo mercado. / Foto: ShutterStock

Dicas de especialista

José Roberto Marques, do ICB Coaching, é referência em Desenvolvimento Humano. Ele escreveu algumas dicas importantes para quem quer investir no marketing pessoal. Confira:

1- Autoconhecimento

O autoconhecimento é um fator extremamente relevante para se posicionar profissionalmente. Conhecer a si mesmo é uma maneira eficiente de se autodesenvolver e de trabalhar pontos fracos e fortes, assim como identificar quais foram os pensamentos e atitudes em relação a cada um deles. É importante fazer isso também com as capacidades técnicas e com situações que envolvam inteligência emocional. É nessa hora que se identifica se está sendo um profissional que não se esforça o suficiente para aprender novas tendências, que só faz o básico e que não vai além do que é solicitado.

Marketing pessoal está presente em todas as áreas de atuação. O interesse pelo assunto aumentou com a expansão das redes sociais. / Foto: ShutterStock

2 – Cuidados com a aparência

Seja no trabalho ou fora dele, manter a aparência adequada ao contexto em que está é fundamental. Este é um dos itens mais importantes para o marketing pessoal. A forma de apresentação – roupas, acessórios, maquiagem – remetem à imagem que o profissional deseja passar.

3 – Desenvolvimento constante

Mesmo profissionais excelentes não podem se permitir entrar na zona de conforto. Estar em constante desenvolvimento e aprendizado é fundamental para quem quer se manter no mercado de trabalho. Por isso, a dica é utilizar o tempo livre para investir em capacitação e adquirir novos conhecimentos, seja por meio de formações e treinamentos, aprendendo um novo idioma ou participando de palestras, workshops e programas de motivação.

4 – Desenvolvimento de novas habilidades e aprimoramento de competências

Outro fator importante para o marketing pessoal está relacionado ao desenvolvimento de talentos, capacidades e habilidades que conduzem ao crescimento contínuo. É importante o profissional avaliar os pontos fortes, identificar o que pode ser potencializado e o que precisa ser melhorado.

5 – Postura

Ter empatia também faz parte de uma estratégia de marketing pessoal. Em um contato, é essencial olhar nos olhos e fazer uma escuta ativa do interlocutor. Pequenos gestos como esses demonstram dedicação e respeito pelo próximo.

6 – Ser um profissional agradável

Para garantir um bom marketing pessoal, é importante atrair e cativar os colegas de trabalho, superiores e, principalmente, clientes. Para isso, é essencial demonstrar simpatia, empatia e acolhimento. Ser uma pessoa com que os outros gostariam de conviver.

7 – Ser solícito e esteja disposto a aprender

A humildade é uma característica valiosa para qualquer profissional. A capacidade de ouvir, de aprender com os outros e de se dispor a ajudar são atitudes essenciais para ser visto com bons olhos na empresa e no mercado de trabalho como um todo.

No UniBrasil, instituição com mais de 20 anos de experiência no setor de educação, são ofertados cursos de especialização com a metodologia hands on. Por meio de oficinas de projetos de aplicação e disseminação do conhecimento, os alunos trabalham com realidades empresariais e desenvolvem competências em inovação e liderança. Entre os MBA’s que oferecem essas oportunidades, estão: MBA em Inovação e Desenvolvimento de Lideranças; Marketing Estratégico e Inteligência Digital; Gestão de Projetos; e E-Commerce.