Entre tantas escolhas que precisamos fazer ao longo da vida, o futuro profissional é um dos mais importantes.

Você já imaginou onde deseja estar daqui a 5 anos? O que você pode fazer hoje para garantir o seu futuro? Não ter resposta para esse tipo de pergunta é esperado, principalmente se você está no início da sua vida profissional.

Afinal, a todo momento precisamos fazer escolhas: lugares, objetos, alimentos, pessoas, carreira, estudo e outras coisas. E por mais simples que elas sejam, o que decidimos no presente tem consequência no futuro, seja ele próximo ou distante.

Entre tantos processos decisórios que enfrentamos ao longo da vida, a escolha profissional é um dos mais importantes, seja para quem está no início da vida adulta ou para quem é mais maduro e deseja mudar de área.

Então, se você quer chegar em algum lugar – como no trabalho dos seus sonhos, por exemplo – tenha em mente que os passos dados agora poderão te levar ou não até lá.

Mas afinal, diante de dúvidas e inseguranças, como tomar decisões certas para garantir o futuro desejado?

Saia da zona de conforto

Muitas pessoas preferem deixar a vida correr, sem se questionar ou procurar entender qual a consequência de suas escolhas ou da falta delas, mesmo que tenham capacidade de refletir, analisar e tomar decisões mais assertivas.

Em casos assim, falta atitude para colocar o conhecimento em prática. Isso acontece porque, quando tentamos mudar nossas ações ou nossos hábitos já padronizados, nos confrontamos com nossa zona de conforto.

São como barreiras naturais ou bloqueios da nossa mente. É exatamente isso que precisamos romper, pelo simples fato de que o nosso futuro é resultado das nossas atitudes no presente.

Então, se você espera ter uma vida produtiva, se deseja alcançar resultados positivos e ter sucesso profissional, precisa combinar o conhecimento com as ações necessárias para chegar lá.

Conhecimento é poder

O conhecimento é decisivo para construção de um futuro profissional de sucesso. Foto: Shutterstock

Nada adianta você ter clareza sobre o futuro profissional que deseja conquistar e dispor de atitude para alcançá-lo se lhe falta conhecimento. Afinal, você precisará de ferramentas para construir a carreira que almeja.

Em um cenário cada vez mais competitivo e exigente, investir em capacitação é decisivo para conseguir se destacar em meio a tantas pessoas e, assim, chegar lá.

Descubra qual é a sua área

Antes de escolher uma carreira, ingressar na universidade e adquirir o conhecimento técnico necessário para, no futuro, fazer parte do mercado de trabalho, descubra se você realmente tem afinidade com essa área.

Para isso, antes de qualquer decisão, faça uma lista com as carreiras que você simpatiza e descreva os motivos pelos quais você se imagina atuando nesses campos.

Em seguida, pesquise tudo sobre essas profissões e o que é necessário para trabalhar com cada uma delas. Além disso, analise suas limitações, dificuldades, habilidades e preferências.

A partir daí, cruze o resultado da sua autoanálise com as exigências para ingressar nas carreiras com as quais você tem interesse. Dessa forma será possível perceber onde existe afinidade e, consequentemente, possibilidade de um futuro produtivo.

A importância do ensino superior

Quem possui formação superior tem 54% menos chance de ficar desempregado, quando comparado com quem tem apenas ensino médio ou fundamental. Além disso, o diploma de ensino superior pode aumentar o salário em 182%.

Essas informações foram extraídas da Pesquisa de Empregabilidade do Brasil, desenvolvida pela Symplicity, em parceria com o Instituto SEMESP.

Esses dados demonstram que investir em uma formação universitária é fundamental para alcançar no futuro o sucesso que muitas pessoas desejam.

Afinal, a faculdade prepara o aluno para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, uma vez que proporciona conhecimento qualificado, indispensável para conseguir se destacar em meio a profissionais mais experientes e já estabelecidos.

E com o mercado cada vez mais competitivo, em alguns casos, um diploma de curso superior não é só um diferencial, mas um pré-requisito. Além disso, boa parte das melhores vagas de trabalho estão reservadas para quem tem um curso superior.

Saiba aproveitar seu conhecimento

Você já entendeu que se escolher investir na sua formação superior hoje, vai adquirir o conhecimento necessário para desenvolver a carreira que tanto almeja e, assim, impactar positivamente seu futuro.

Mas não é só isso. Se você não colocar em prática toda informação conquistada na sua graduação, ela não terá utilidade. É como já falamos, seu conhecimento precisa estar combinado com sua atitude.

Comece por aqui

Agora que você já sabe por que é importante sair da sua zona de conforto e fazer escolhas conscientes e direcionadas para alcançar o que tanto deseja, já pode dar seus primeiros passos.

Você percebeu que a conquista do futuro profissional dos seus sonhos começa na graduação, com uma formação de excelência que forneça todas as ferramentas necessárias para chegar lá.

Então só falta iniciar seus estudos em uma instituição de ensino capaz de entregar tudo que você precisa.