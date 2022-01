Cursos presenciais da UniCesumar permitem a interação com a comunidade e a vivência prática da profissão desde os primeiros meses da faculdade

Isabela Berkembrock, 22 anos, decidiu trocar de cidade, de estado e de universidade para ter uma formação mais “próxima da realidade”. A estudante do 5.º ano de Medicina Veterinária da UniCesumar, em Curitiba, já pode ver na prática o que é a vida do profissional que atua com animais de grande porte, área com a qual, até o momento, foi a que mais se identificou.

O currículo da acadêmica, apesar de ainda ser o de uma jovem estudante, já traz experiências como o pós-operatório realizado em uma ovelha, quando durante uma aula de campo nasceu a Bela, como foi batizada a pequena filhote. Ou ainda a oportunidade de participar do Projeto Castramóvel, uma parceria da universidade com a Prefeitura de Agudos do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Pelo Castramóvel, os estudantes de Medicina Veterinária da instituição fazem o cadastro dos animais domésticos e de seus tutores, com o objetivo de evitar a reprodução e a superpopulação de cães e gatos que acabam abandonados pelas ruas da cidade. Eles também realizam exames laboratoriais e físicos para o posterior procedimento cirúrgico.

Isabela conta que foi esse tipo de oportunidade que a fez mudar para a UniCesumar, no início de 2021. “Eu não me sentia feliz na instituição anterior. Conforme a conclusão do curso ia se aproximando, eu ficava mais apreensiva. Foi aí que conheci a UniCesumar. Quando visitei o campus, foi amor à primeira vista e iniciei os protocolos para transferência no mesmo dia”, relembra.

Segundo a acadêmica, essa oportunidade de vivência prática é o grande diferencial das aulas presenciais, o que realmente garante o aprendizado.

Alunas da UniCesumar iniciam as atividades práticas logo nos primeiros anos do curso. Crédito: Divulgação

De acordo com a professora Andrea Borim, pró-reitora executiva do Ensino Presencial da UniCesumar, estar próximo da comunidade faz parte do DNA da instituição de ensino, em todos os cursos e em todas as modalidades. Essa participação se dá das mais diversas formas, explica Andrea, desde projetos de extensão, atendimento nas clínicas da área da saúde, atendimentos de estudos programados, consultorias, entre outras iniciativas nos cinco campi que oferecem cursos presenciais: Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa no Paraná e os cursos na área da saúde em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. “Incentivamos os alunos a trabalharem, a cuidarem e a interagirem com a comunidade”, ressalta.

ATENDIMENTOS

Andrea fala que apenas na área da saúde, os acadêmicos da UniCesumar realizam todos os meses cerca de 20 mil atendimentos. São procedimentos que são ofertados diretamente à comunidade ou encaminhados por algum profissional de saúde, como atendimento médico, odontológico, psicológico, fisioterapia, medicina veterinária e procedimentos estéticos.

Porém, a pró-reitora ressalta que, contabilizando os outros setores, o número é muito superior. Em 2021, foram realizados mais de 2 mil projetos pela UniCesumar Empresarial, que reúne as consultorias de categoria júnior e que atendem as empresas que procuram orientação em diferentes áreas.

Ao todo, são 18 tipos de consultorias realizadas pelos acadêmicos, com a orientação de professores. “São demandas que atendem a necessidade da comunidade e dos empresários”, pontua Andrea.

Andrea fala que a UniCesumar ainda estimula atividades de estudo programado, nas quais os alunos são desafiados, no início de cada semestre, a desenvolver um produto, trazer a solução para um problema e a melhorar um processo. “Esses desafios são propostos pelos professores e geralmente trazem uma solução para um problema da comunidade. A melhoria de um serviço, a criação de um produto. Isso desenvolve o empreendedorismo e pode abrir portas para novas oportunidades de negócios e solução de problemas existentes no dia a dia das pessoas”, observa.

Um exemplo, comenta a pró-reitora, foi um aplicativo desenvolvido pelos alunos de Agronomia que permite que pequenos produtores tenham melhor acesso à tecnologia. Agricultores que não têm maquinário adequado ou não podem comprar, fazem a permuta com outros utilizando a ferramenta.

Andrea ressalta que escolher um curso presencial em uma faculdade referência no MEC, como é o caso da UniCesumar, abre um leque de oportunidades e crescimento pessoal e profissional.

UNICESUMAR

A UniCesumar recebeu nota máxima no MEC, IGC nota 4 (escala de 1 a 5) por dez anos consecutivos, com 80% dos professores mestres e doutores. A universidade tem parceria com mais de 15 países e está entre os dez maiores grupos educacionais brasileiros.

Entre as vantagens do ensino presencial nos cinco campi estão a questão da infraestrutura de qualidade, atividades práticas desde o primeiro semestre, projeto de empregabilidade, ações práticas por meio das Atividades de Estudos Programadas, incentivo à produção de pesquisa científica com a possibilidade de bolsas para alunos de iniciação científica, estágios e outras ações.