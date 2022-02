Pesquisa da Brasscom mostra déficit de mão-de-obra qualificada, mas além de conhecimento técnico é fundamental desenvolver soft skills

Notícias envolvendo ataques hackers, vazamentos de dados e exposição de informações pessoais se tornaram cada dia mais comuns nos últimos anos. Assim como a necessidade de profissionais para desenvolver novos aplicativos, jogos, sistemas de gestão e outras novidades tecnológicas sem as quais já não é mais possível viver. Num ritmo tão ou mais acelerado do que esse segue a demanda das empresas por profissionais graduados em carreiras ligadas à tecnologia e áreas correlatas capazes de desenvolver soluções práticas para o cotidiano das pessoas.

Uma pesquisa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) realizada em 2019, mostrou que o Brasil forma 46 mil novos profissionais todos os anos, enquanto a demanda estimada, até 2024, seria de 70 mil profissionais por ano. Ou seja, há mais vagas disponíveis do que especialistas qualificados para atuar nas várias frentes tecnológicas.

Além disso, a pandemia de Covid-19, que impulsionou o processo de transformação digital no mundo corporativo, também impactou setores como a saúde, o marketing e a comunicação. Andréa de Fátima Rua Estácio, professora do curso de Gestão de RH do Campus de Curitiba, fala ainda que houve uma grande expansão da demanda na saúde, principalmente na área de saúde mental.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Uma parcela significativa dos estudantes está atenta ao movimento do mercado nas áreas de tecnologia e inovação. Segundo a professora Priscilla Kohiyama de Matos Silva, coordenadora dos cursos de Exatas do campus da UniCesumar em Curitiba, a procura por áreas como Tecnologia e Engenharia, de uma maneira geral, está em alta já há alguns anos.

Entre os exemplos mais procurados, ela cita o curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que os graduandos da instituição têm tido bastante destaque. Além disso, a partir deste ano o Campus Curitiba da UniCesumar também vai oferecer o curso de Engenharia de Software. “Também se observa uma procura por profissionais da área de cibersegurança”, comenta a professora.

Para seguir essas carreiras, Priscilla explica que entre os cursos ofertados pela instituição é possível optar por Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Arquitetura e Urbanismo ou mesmo os cursos de Engenharia: Civil, Mecânica e Produção. “A área de Tecnologia está em plena expansão. Os alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas são inseridos no mercado de trabalho já no primeiro ano de curso, na maior parte das vezes”, destaca. A coordenadora pontua ainda que as duas áreas aliadas (Tecnologia e Engenharia) ampliam ainda mais as chances do aluno no mercado de trabalho.

Ao longo da graduação, os estudantes da UniCesumar desenvolvem experiências importantes na instituição por meio dos projetos inovadores e metodologia diferenciada. Com as Atividades de Estudo Programadas (AEPs), por exemplo, os alunos desenvolvem projetos e apresentam soluções para problemas da sociedade vivenciados na sua área de atuação. Esse contato com a realidade da profissão, dentro de um contexto de inovação e empreendedorismo, é importante para a formação profissional e garante que o aluno termine o curso preparado e com uma visão ampla para atuar no mercado.

HABILIDADES

Mas nem só de conhecimento técnico sobrevive o futuro profissional. Andréa destaca que o profissional precisa ter – ou desenvolver – competências comportamentais – as “soft skills” – para se destacar e conseguir espaço no mercado. “Reconhecer e ampliar suas capacidades é tão importante quanto ter uma formação específica na área de atuação”, afirma.

Andréa explica que inteligência emocional, bom relacionamento interpessoal e a capacidade de desenvolver uma relação positiva com o trabalho e os colegas, influenciando positivamente o ambiente são algumas das habilidades que se buscam hoje nos profissionais.

De acordo com ela, boa parte dessas habilidades podem ser desenvolvidas ou aprimoradas, como é o caso da liderança e da proatividade. “Na UniCesumar, além das hard skills, há uma grande preocupação em estimular o desenvolvimento do profissional como um todo, como ser humano socialmente responsável”, salienta Andréa.

A UniCesumar aposta em metodologia de ensino voltada para a inovação com diversos projetos como o VOE, Desafio Profissional, Nasa Space Apps, entre outros.

INGRESSO

As matrículas para o calendário letivo de 2022 ainda estão abertas. Para ingressar na UniCesumar, existem três caminhos para os candidatos: o vestibular online, no qual o candidato faz uma redação sobre os assuntos que o estudante aprendeu no ensino médio; nota do Enem, válida para as notas das edições de 2011 a 2020 e histórico escolar. A única exceção é o curso de Medicina, que já teve o processo encerrado para o início das aulas do começo de 2022.

Alunos que já têm um diploma de curso superior reconhecido pelo MEC podem se matricular nos cursos oferecidos com condições especiais e sem precisar fazer a prova do vestibular – exceto Medicina. Aqueles que querem trocar de faculdade e estudar na UniCesumar, podem optar por continuar fazendo o mesmo curso em que estava matriculado ou escolher outro curso de uma área afim, aproveitando as disciplinas já cursadas. Neste processo também não é necessário fazer a prova do vestibular.