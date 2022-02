Benefícios podem variar de 20% a 50%, conforme a nota na prova, mas o aluno também pode concorrer a uma bolsa integral

Reconhecido como o maior e mais completo exame do sistema de educação no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado há mais de duas décadas e, desde 2004, é utilizado como uma ferramenta para os estudantes garantirem a tão sonhada vaga na universidade.

Outra grande vantagem do Enem é o fato de que algumas instituições de ensino superior oferecem bolsas de estudos para os estudantes que apresentam bom desempenho na prova. Na UniCesumar, por exemplo, Patricia Cristina Gagliati Halchuk dos Santos, que é gerente de Multicanais, Marketing e Vendas da universidade, conta que as pessoas que realizaram a prova e conseguiram bons resultados podem obter benefícios extras ao longo de toda a vida acadêmica.

Patricia explica que o objetivo é valorizar o esforço do aluno de uma forma prática: além de não precisar fazer o vestibular, há o abatimento na mensalidade. Os descontos variam de 20% a 50%, conforme a pontuação do estudante na prova. Eles são válidos para os cursos presenciais (com exceção de Medicina) nos campi de Maringá, Londrina, Curitiba e Ponta Grossa.

Patricia ressalta, no entanto, que para participar da campanha de descontos da UniCesumar o estudante precisa ter participado do Enem nos anos de 2020 e 2021 e ter pontuado acima de 400 pontos.

A psicóloga clínica e educacional Beatriz Ramirez Gomes, responsável pelo projeto Foca na Carreira da UniCesumar – projeto que auxilia alunos do ensino médio na escolha da graduação – destaca que o Enem é uma importante ferramenta para que o estudante possa ter acesso à educação superior e se aproximar da profissão que deseja. “O Enem trouxe a proximidade da democratização da entrada ao ensino superior, possibilitando uma maior mobilidade social. É sabido que o mercado profissional possui uma seletividade na hora de escolher os profissionais. Ter acesso à educação de qualidade dá uma maior chance aos indivíduos em diferentes realidades sociais e econômicas de concorrer a vagas e posições que antes pareciam inalcançáveis”, pontua.

Além disso, a psicóloga considera que os alunos que optam pelo Enem começam antes a jornada de preparação para o exame, para a vida acadêmica e para o futuro profissional. “No processo de mentalização, o sujeito se aproxima dos objetivos e sonhos traçados muito anteriormente”, comenta. A prova do Enem também veio implantar uma nova cultura entre os estudantes do Ensino Médio. A pressão do vestibular fazia com que uma parcela significativa dos alunos vivesse sob pressão constante e não conseguisse demonstrar todo o conhecimento nos dias de prova devido ao nervosismo. O Enem, por outro lado, veio para mostrar a importância da preparação diária, não apenas do ponto de vista do conteúdo pedagógico, mas também emocional.

A estudante Geovanna Afornali conseguiu bolsa de estudos integral no curso de Odontologia. Foto: Arquivo pessoal.

A estudante do 5.º período de Odontologia da UniCesumar, Geovanna Afornali, 21 anos, foi contemplada com uma bolsa integral na instituição graças ao bom desempenho no Enem, em que obteve nota 960 na redação. Ela conta que tentou todos os recursos disponíveis – vestibular, Enem – para ingressar na faculdade e, já sabendo do investimento necessário ao longo da graduação em uma universidade particular, iria tentar alguma forma de desconto ou bolsa. “Quando recebi a notícia (da bolsa integral), achei que fosse mentira! Mas, por sorte, era verdade. Fiquei muito orgulhosa e feliz por essa conquista”, relata.

Satisfeita com a universidade, Geovanna conta que desde que entrou, em 2020, já viu inúmeros investimentos na área. “Muitas reformas foram feitas, inclusive um bloco exclusivo para a saúde, com novas clínicas e salas para melhor acomodar os universitários e proporcionar uma experiência incrível! Estou amando”, afirma

SERVIÇO:

Além dos descontos previstos conforme a pontuação obtida na prova do Enem, os candidatos às bolsas de estudos da UniCesumar podem ainda concorrer a uma bolsa integral de estudos. Ou seja, cursar a faculdade sem precisar pagar a mensalidade caso venha a ser contemplado. Para isso, é necessário preencher o formulário disponível no link: www.unicesumar.edu.br/resultado-do-enem/. A gerente de Multicanais da UniCesumar, Patricia Cristina Gagliati Halchuk dos Santos, lembra que, assim como ocorre com as demais bolsas de estudos, neste caso também não é válido para os candidatos ao curso de Medicina.

As inscrições para as bolsas começaram no dia 10 e vão até o dia 28 de fevereiro. É possível fazer a inscrição pelo WhatsApp 0800 604 4422 ou pelo site venhaparaunicesumar.com.br.