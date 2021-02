Evento coloca o estudante em contato direto com diferentes profissões e com a infraestrutura da universidade.

A escolha da carreira é sempre um momento delicado na vida de um jovem, marcado por incertezas e dúvidas. O principal questionamento dos estudantes na conclusão do ensino médio é: qual faculdade escolher?

A resposta para esta questão é pessoal e depende de diversos fatores, como, por exemplo, as áreas de interesse de cada estudante, suas habilidades e talentos pessoais. Como regra, os psicólogos especialistas em orientação vocacional indicam que os estudantes escolham uma carreira que esteja alinhada às suas aptidões e preferências.

Na hora de escolher qual faculdade cursar, vale a pena responder às seguintes questões:

Qual área do conhecimento desperta seu interesse?

Em qual carreira você imagina que poderia se destacar?

Que profissão te faria feliz e traria realização?

Que tipos de atividades você mais gosta?

Em quais matérias você se destacava no ensino médio?

Qual seria o emprego ideal para você?

A orientação individualizada com um psicólogo e o contato direto com profissionais que atuem nas áreas de interesse dos estudantes ajudam bastante a esclarecer as dúvidas e a apontar direções.

Outra iniciativa válida é participar de mostras de profissões, nas quais o aluno do ensino médio tem acesso a palestras, visitas guiadas a laboratórios, salas de aula e outros espaços da universidade, stands com informações detalhadas sobre cada curso e bate-papo com professores do meio acadêmico.

Na Unifacear, as mostras de profissões acontecem regularmente, reunindo estudantes de vários colégios para uma série de atividades especiais. Nos eventos, além de tratar de sonhos, propósitos de vida e objetivos, os profissionais também apresentam aos estudantes a infraestrutura do campus e os programas de bolsas de estudo e descontos.

Os benefícios da mostra de profissões para a escolha da carreira

Na mostra de profissões, os estudantes têm um contato real com o mundo acadêmico, podem participar de atividades práticas e experimentos, além de vivenciarem um dia inteiro voltado à orientação profissional.

O evento é uma oportunidade de conversar com professores e com alunos que já estão cursando uma faculdade e também oferece informação sobre o mercado de trabalho, sobre as carreiras em evidência e sobre o futuro das profissões.

Como participar da mostra de profissões da Unifacear?

Para participar das mostras de profissões da Unifacear, os colégios interessados só precisam ficar de olho na agenda de eventos que pode ser acessada clicando aqui. O evento também é aberto a toda a comunidade.

A mostra de profissões é uma oportunidade de orientar e oferecer informação de qualidade para quem deseja ingressar em um curso superior. Na ocasião, os alunos têm a chance de participar de um tour guiado para visitar laboratórios de química, civil e hidráulica, além de passarem por stands dos principais cursos oferecidos, como Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Logística, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Gestão de RH, dentre outros.

O evento acontece em 4 dos 6 campi da Unifacear, onde quatro deles estão localizados em Curitiba, nos bairros do Bacacheri, Portão, Santa Felicidade e Sítio Cercado, um em Araucária e um em Fazenda Rio Grande. É possível conhecer a moderna estrutura destes 6 campi realizando um agendamento de visita clicando aqui.

Acompanhe o Instagram e o Facebook da Unifacear e fique por dentro de todos os eventos da instituição!