Saiba quais aspectos você deve trabalhar para que a parte em equipe do processo seletivo se torne menos desafiadora.

Se você está passando por um processo seletivo de trabalho e chegou a hora da dinâmica de grupo, não se desespere.

A atividade pode parecer terrível para muita gente, mas é tudo uma questão de preparação e controle. Se você prestar atenção e tomar cuidado com alguns aspectos específicos, a vaga pode não estar muito longe. Confira.

Como se preparar para uma dinâmica de grupo?

Pesquise sobre a empresa/instituição

Entender como a instituição funciona é muito importante se você pensa em fazer parte dela. Os empregadores também esperam que você tenha interesse e vontade de se encaixar nos padrões da empresa.

Preste atenção no perfil dos profissionais e procure se adequar às normas. Se você conhece alguém da empresa, pergunte de que forma são as reuniões e peça dicas de como se comportar. Cada empresa trabalha de um jeito.

A formalidade da fala e o modo como você se veste tem muito a ver com isso. Quando você age de acordo com os valores da empresa, toda a interação no momento da dinâmica é mais direcionada e eficiente. A organização segue um padrão e tende a beneficiar os candidatos que se posicionam de acordo com ele. É uma questão de identidade.

Se você está buscando o primeiro emprego ou melhores colocações profissionais, a UniFaesp UniEnsino tem o que é preciso para te ajudar. A instituição conta com corpo docente de mestres e doutores experientes no mercado de trabalho e aulas em diferentes formatos – incluindo EAD.

Clique para conferir os cursos de graduação do Centro Universitário. Todos são aprovados pelo Ministério da Educação (MEC).

Controle o nervosismo

Chegar na dinâmica de grupo com o coração na boca é supernormal. Por outro lado, quem estiver tranquilo tem uma boa vantagem logo no início.

Para ter o desempenho esperado e colocar tudo o que você sabe em jogo, é fundamental não cair no nervosismo. O medo e a ansiedade podem distorcer a sua percepção e tornar a tarefa de se concentrar quase impossível. Já a tranquilidade permite com que você faça as conexões corretas e pense com mais claridade no que é preciso fazer.

Além de tudo, é uma qualidade necessária no mercado de trabalho que está sendo observada pelos recrutadores. Ser calmo e equilibrado é um indício de que você consegue resolver problemas e lidar com situações adversas.

Se está difícil se controlar, tente algumas técnicas específicas. Muita coisa pode melhorar a ansiedade, como práticas de respiração e meditação.

Trabalhe a comunicação

A comunicação é basicamente a maior parte de uma dinâmica de grupo. A forma de se comunicar e apresentar as ideias tem que ser revista com cuidado, sempre lembrando do perfil da empresa. Utilizar muitas gírias, por exemplo, não é indicado na maioria dos casos.

No geral, seja educado e amigável com a equipe de recrutadores e com os colegas de dinâmica – sem deixar a confiança de lado.

Durante a atividade, entre no contexto e participe. Busque o seu espaço, mas não brigue. O ideal é participar o suficiente para criar um impacto positivo. Empresas de qualquer ramo procuram profissionais equilibrados e que saibam trabalhar situações difíceis em equipe. Portanto, falar demais ou falar pouco não são o melhor caminho.

A forma com que os candidatos lidam com as discussões também é um ponto avaliado pela empresa. Tome cuidado ao impor a sua voz. O desejável é sempre expor opiniões de modo assertivo e calmo, sem agressividade. Saiba ouvir os outros. Ter boa sociabilidade e saber desenvolver laços profissionais são qualidades muito admiradas no mercado.

A UniFaesp UniEnsino conta com um programa voltado para auxiliar quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Além de ter um ensino qualificado e aprovado pelo MEC, os preços são acessíveis e compatíveis com a realidade dos alunos. Clique aqui para acessar o vestibular online.