Autoconhecimento e estudo de mercado podem ajudar na hora de escolher o melhor curso de graduação.

O vestibular está chegando e você ainda não sabe como escolher o curso certo? Não se desespere.

Aquela história de vocação é para poucas pessoas. A maioria não se vê perfeitamente encaixada em uma carreira profissional desde criança – e não há nada de errado com isso. A escolha depende de diferentes elementos e pode ser feita de forma totalmente racional.

Autoconhecimento e troca de informações com profissionais já estabelecidos contemplam grande parte do processo. Confira 3 dicas essenciais para tomar a melhor decisão e, ao final, conheça 5 áreas de atuação que estão em alta no mercado.

Como escolher a faculdade certa: 3 conselhos fundamentais

A mesma coisa nunca vale para todo mundo. O processo de procura pela profissão perfeita é subjetivo e depende muito da sua percepção de mundo e do que você realmente sente. A opinião de terceiros pode apenas indicar alguns caminhos. Por isso, procure estudar as opções com cuidado e paciência.

Desenvolva o seu autoconhecimento

Antes de tudo, é importante identificar tudo o que você gosta de fazer e te faz feliz. O levantamento pode não indicar algum curso específico, mas vai te direcionar para áreas com as quais você certamente terá mais afinidade.

Prefere ler e escrever? As áreas de ciências sociais e humanas aplicadas são boas opções. Se você sempre brincou de construir brinquedos e tem afinidade com números, dê uma olhada no campo das ciências exatas. Gosta de estudar sobre a vida e o corpo humano? Vá para as ciências biológicas e da saúde. No começo, explorar e definir uma área de estudo é suficiente.

Aprovados pelo MEC, os cursos de graduação da UniFaesp UniEnsino abrangem as mais diferentes áreas do conhecimento. Confira.

De nada adianta escolher uma graduação apenas por dinheiro, status ou influência da família. Casos assim são comuns, e o aluno tende a abandonar a faculdade nos dois primeiros anos.

É preciso ter interesse pelo assunto e um foco bem claro de onde você deseja estar no final do processo. Sem isso, enfrentar toda a grade curricular e o longo caminho até o diploma vira uma tarefa extremamente desgastante. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, avalie muito bem as suas habilidades e preferências.

Os testes vocacionais, ou de orientação profissional, são uma forma de visualizar essas características. Muitos utilizam estudos psicológicos e comportamentais para apontar as carreiras que mais combinam com o perfil do aluno. O ideal é realizar mais de uma avaliação e filtrar os resultados que mais aparecem. Que Curso, Neora e Eligis são testes gratuitos que você pode fazer online.

Converse com os profissionais

Profissionais já formados podem oferecer dicas e informações importantes sobre determinado tipo de carreira. Eles podem explicar quais são as dificuldades da profissão e mostrar uma realidade diferente daquela que você imagina. Muita gente abandona a graduação por ter uma visão mais romântica do que realista das coisas.

Aproveite o momento para tirar dúvidas quanto ao cotidiano desses profissionais e ver se, no fundo, é isso mesmo que você quer. Feiras de profissões são ótimas oportunidades para isso. Outra vantagem desse tipo de contato é que você consegue se atualizar com relação ao mercado de trabalho.

Estude o mercado

Analisar o mercado de trabalho das mais diferentes áreas é um passo essencial para que você tenha segurança na escolha. Questões como salário médio e quantidade de oportunidades de emprego podem pesar bastante na decisão, especialmente se você está em dúvida entre poucos cursos.

Por outro lado, é imprescindível saber que o mercado não é estático. O que está em baixa hoje pode estar em alta amanhã. Portanto, evite bater o martelo apenas por conta disso. Novamente, converse com professores e outros profissionais da área para entender quais são as perspectivas para os próximos anos.

Quais são os cursos mais promissores?

Alguns cursos têm se destacado pelo potencial que oferecem para os próximos anos. Por conta de transformações recentes em diversos âmbitos da sociedade, profissionais dessas áreas tendem a ter mais oportunidades de trabalho e retorno financeiro.

Administração: o curso de Administração é bem generalista e prepara profissionais para diversos departamentos de qualquer empresa: vendas, logística, planejamento, finanças e muitos outros. Trabalhos que envolvem gestão de negócios são sempre promissores.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: o campo da Tecnologia da Informação (TI) vem crescendo muito nos últimos anos e não sofre com oscilações na economia. A tecnologia é um elemento essencial e prioritário em diferentes âmbitos empresariais hoje em dia.

Biomedicina: a Biomedicina é uma das áreas mais valorizadas e promissoras dentro do campo da saúde. Isso porque o biomédico está em um cenário com mais de 30 áreas de atuação. Análise clínica, diagnóstico por imagem, genética, reprodução humana e radiologia são exemplos que correspondem a demandas atuais e futuras da Medicina, uma ciência em evolução rápida e constante.

Engenharia Ambiental: o prestígio da Engenharia Ambiental cresceu ainda mais a partir de 2020, com a necessidade de propor soluções baseadas em eficiência energética e sustentabilidade. Os efeitos da pandemia e a preocupação com a preservação do meio ambiente garantem boas oportunidades nessa área por muito tempo.

Marketing: profissionais da área de Marketing são muito requisitados no mercado atual. Entre outras atribuições, são eles os responsáveis pelo desenvolvimento de novas estratégias de venda para empresas de diferentes segmentos. A divulgação de produtos e serviços por meio das mídias digitais virou necessidade, ainda mais em contexto de crise.

A UniFaesp UniEnsino conta com um programa amplo voltado para auxiliar quem busca uma boa colocação no mercado de trabalho. Além de ter cursos em formato presencial e EAD, os preços são acessíveis e compatíveis com a realidade dos alunos. Clique aqui para acessar o vestibular online.