Veja o que você pode fazer para entrar no mercado de trabalho mesmo com pouca experiência.

Um dos maiores desafios da vida profissional é conseguir o primeiro emprego.

Embora seja complicado encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho sem ter experiência, existem alguns aspectos que você pode desenvolver para trilhar o caminho das pedras com mais facilidade. Confira:

3 dicas para você conseguir o primeiro emprego

Tenha uma formação acadêmica

Exercer uma atividade profissional requer métodos e ferramentas específicas. Hoje, com a competitividade lá em cima, ter um diploma de ensino superior é imprescindível para entrar no mercado de trabalho.

O estudo valida o conhecimento dentro de determinada área e confere acesso aos instrumentos necessários para o desenvolvimento das tarefas. Lutar por um espaço sem ter algum grau de especialização tem sido difícil até para profissionais já experientes.

Além da graduação, aproveite cursos relacionados à sua área de atuação e faça estágios. Ter esse contato prévio com o mercado te dá um pouco de experiência e abre portas interessantes no início da carreira. Muita gente é efetivada na empresa a partir do estágio.

Crie um networking

É preciso entender as dificuldades que determinado mercado impõe para quem está no começo. Antes de sair mandando currículo para todo lugar, vale a pena montar uma estratégia.

A melhor forma de fazer isso é conversando com quem já faz parte do mercado. Discutir e trocar experiências com colegas e outros profissionais é fundamental. Eles vão te ajudar com dicas, informações e oportunidades de trabalho. Indicações internas podem surgir porque você criou laços com pessoas que sabem dos seus interesses.

O importante é que identificar as melhores opções é algo que não precisa ser feito por conta própria, à base de tentativa e erro. Muita gente que passou por isso pode oferecer respostas e caminhos mais curtos.

Monte currículo e portfólio

Antes de tentar uma vaga, monte um portfólio com os melhores trabalhos que você fez até o momento. É possível criar um documento de qualidade mesmo sem tanta experiência. Produções da graduação e trabalhos avulsos também podem representar aquilo que você é capaz de fazer no futuro. O empregador sabe disso.

Atuar como freelancer ou voluntário é uma maneira eficiente de desenvolver o material. Esse tipo de experiência é importante e tem valor no mercado. Assim como no caso do estágio, o vínculo ainda pode se transformar em oportunidades fixas de trabalho lá na frente.

O currículo é a outra parte da sua apresentação. Documentos em formato PDF são mais indicados hoje em dia. Faça tudo com muito cuidado, capriche no design e escolha informações relevantes. Pequenos detalhes podem te dar vantagem em relação à concorrência.

Não deixe de utilizar a internet a seu favor. É essencial cuidar de redes sociais como LinkedIn e Facebook – canais em que você pode manter contato com profissionais e encontrar vagas e novas oportunidades com mais facilidade.

