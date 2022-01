A UniFaesp UniEnsino, instituição de ensino paranaense, oferece diversas condições especiais para você tirar fazer uma graduação

Ainda hoje, existem diversas discussões sobre a real importância do diploma para o ingresso na vida profissional. Muitas pessoas disseminam que, mais importante que um diploma, são as habilidades pessoais. Mas será que isso realmente procede?

É claro que as habilidades pessoais são importantes, porém, em um mercado tão competitivo quanto o que vivemos hoje, cada detalhe pode servir como um fator decisivo para garantir ou não um emprego. Portanto, o diploma não é uma garantia profissional, mas a falta dele pode limitar suas oportunidades.

Segundo o Ministério da Economia, em tempos de crise, os mais afetados pelo desemprego de longo prazo (mais de dois anos) são pessoas com baixa escolaridade.

Para além da questão profissional, a faculdade é um local de aprendizado profundo. Ela traz uma visão mais ampla da área, da sociedade, do mercado e proporciona experiências coletivas como aprender a trabalhar em equipe. Todas essas habilidades também são extremamente valorizadas na hora da contratação.

A importância da faculdade se mostra, também, nas condições salariais. Quanto mais robusto for seu currículo, mais altos são os salários. Além disso, a maior parte dos cargos de liderança são reservados aos que possuem ensino superior e pós-graduação.

Conheça a UniFaesp UniEnsino e ingresse rumo à carreira que você sempre sonhou

A importância das bolsas de estudo

O cenário do ensino superior no Brasil, hoje, se resume em: universidades públicas muito concorridas e muitas pessoas sem possuir condições financeiras de custear uma instituição particular.

Dessa forma, a formação acadêmica fica comprometida. Para amenizar essa situação, muitas universidades concedem mecanismos de ingresso facilitado, como bolsas de estudos, por exemplo.

Instituições de ensino, como a curitibana UniFaesp UniEnsino, oferecem descontos para pessoas indicadas por alunos da universidade, além de ter parcerias com empresas. Nesse caso, os funcionários da empresa conveniada possuem condições especiais para iniciar o curso escolhido.

Também é possível conseguir uma bolsa através do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação. Basta prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), preencher os requisitos da instituição e se inscrever para ganhar 50% de desconto na mensalidade.

UniFaesp UniEnsino oferece as melhores condições de ensino

Com uma ótima avaliação no MEC e no mercado de trabalho, a UniEnsino possui uma grande variedade de cursos para te auxiliar e preparar para a vida profissional da melhor maneira possível. Há 20 anos a instituição traz qualidade e inovação ao ensino paranaense com o objetivo de difundir ainda mais o ensino superior em Curitiba e Região Metropolitana.

A UniEnsino oferece diversos formatos de bolsas de estudo com o intuito de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade. Concede convênios para empresas para que seus funcionários usufruam dos benefícios de uma mensalidade reduzida e um aperfeiçoamento profissional e pessoal.

Os modelos de ensino são pensados para atender todas as suas necessidades, sendo possível optar pelas modalidades presencial, flex ou à distância. O corpo docente é formado por mestres doutores experientes no mercado de trabalho e capacitados para trazer o embasamento teórico-prático de que o aluno necessita.

Não perca a oportunidade de ter uma formação completa e de qualidade. Fique atento às bolsas promocionais e sazonais da UniEnsino e aprimore seu currículo!