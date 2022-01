Escolha a profissão que mais combina com você e encontre a universidade que vai te ajudar a realizar este sonho

Só quem já passou pelo momento de decidir qual curso fazer, sabe a angústia de ter que escolher uma área para seguir e construir carreira. As opções são diversas, as informações e as cobranças vêm de todos os lados. É uma época de crises e de muita ansiedade. Existem tantas profissões, tantas áreas de atuação no mercado de trabalho que, para muita gente, não é assim tão fácil escolher uma.

Para além da visão do âmbito escolar, outras realidades também exigem uma mudança de profissão. Seja por falta de emprego, desilusão profissional ou mesmo uma busca por experiências novas e diferentes, essa mudança também pode ser pivô de inseguranças.

A decisão da profissão a seguir, seja ela feita durante o Ensino Médio ou mais para a frente na vida, é muito importante, pois diz respeito ao seu futuro, sua felicidade e a satisfação profissional.

Para suprir esse desamparo e acabar com o dilema existem algumas coisas básicas que você pode fazer, como levar o assunto para a terapia, conversar com profissionais da área ou mesmo um teste vocacional.

Conheça a UniFaesp, universidade com grande variedade de cursos e preço acessível

O que é o teste vocacional?

É um mecanismo de ajuda no reconhecimento das suas qualidades e dotes profissionais. O teste promove uma reflexão profunda sobre seus pontos fortes e suas afinidades, com o propósito de encontrar não só o que você gosta de fazer, mas o que você faz de melhor. Além de ajudar na escolha profissional, ele é um ótimo meio de autoconhecimento, já que traz perguntas tão específicas sobre as características pessoais e áreas de interesse.

Existem duas formas de fazer o teste vocacional, o jeito mais complexo e com embasamento científico, com o auxílio de um profissional da psicologia, ou o mais simples, por formulários de perguntas e análise de inteligência artificial.

Para fazer o mais simples, basta acessar o teste vocacional da UniFaesp UniEnsino, encontrar um lugar tranquilo e onde você terá um tempo de paz para se concentrar no teste e selecionar as respostas. O teste é bem simples e consiste, basicamente, em selecionar características que estão de acordo com a sua personalidade.

É claro que estes testes vocacionais são mais simples e não são isentos de falhas, ele apenas indica a sua propensão para alguma área, mas isso não significa que seja a única profissão a qual você se daria bem.

A escolha da universidade

Após descoberto a sua vocação, pesquise sobre a profissão, converse com pessoas que trabalham na área, tire todas as suas dúvidas e, claro, escolha a instituição ideal para dar o próximo passo na realização deste sonho.

Escolher uma universidade renomada e com tradição de ensino de qualidade é muito importante. Busque as opções que contemplem todas as suas necessidades, tanto em relação a horário, quanto a formato de ensino — presencial ou à distância, por exemplo. Não se esqueça de ponderar o custo-benefício, pois várias instituições disponibilizam bolsas de estudo.

A curitibana UniFaesp UniEnsino, por exemplo, pode ser a opção ideal. Ela reúne educação de qualidade e preço acessível, além de condições de estudo para adequar à sua rotina.

UniFaesp UniEnsino

Com mais de 20 anos de experiência e renome nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, a UniFaesp Uniensino dispõe de uma ampla variedade de cursos e modalidades de ensino para atender todas as suas necessidades.

Com o objetivo de levar qualidade e inovação para o ensino superior em Curitiba e Região Metropolitana, a universidade conta com o corpo docente formado por mestres e doutores que já atuaram no mercado de trabalho, tudo para trazer a experiência teórica e prática que o aluno necessita para se adaptar à vida profissional.

Além de ótima infraestrutura e cursos aprovados pelo MEC, a UniFaesp Uniensino oferece vários tipos de bolsas de estudos, com o objetivo de disseminar e tornar a educação superior acessível.

Consulte os meios de ingresso na universidade e venha iniciar o seu futuro.