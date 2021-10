Saiba como criar laços verdadeiros e afastar colegas tóxicos no ambiente corporativo.

Ambientes de trabalho nem sempre são repletos de boas energias e relações respeitosas. Pelo contrário, amizades falsas e tóxicas são muito comuns em empresas de qualquer segmento.

Muitos colegas, embora pareçam gentis, podem se chatear com os seus resultados ou sumir quando você precisa de ajuda. Identificar e afastar esse tipo de pessoa costuma render bons frutos. Confira as dicas e aprenda a construir relações verdadeiras e confiáveis.

Amizades falsas: como identificar?

O ambiente de trabalho pode reunir pessoas dos mais diversos perfis e interesses. Nesse contexto, saber diferenciar relações boas e ruins é fundamental para manter a produtividade e o bem-estar mental.

Um colega só te procura quando é conveniente para ele? Pode ser um sinal de que a amizade só beneficia uma das partes. Em outras palavras, você pode estar sendo usado para que ele alcance um resultado específico. Se a pessoa ouve muito pouco e pede favores a todo momento, desconfie. Talvez não valha a pena ficar dando corda.

Muitas vezes, esse tipo de coisa acontece com quem você sempre considerou como amigo. Contudo, a amizade não é construída só com o tempo. É preciso honestidade, afeto e compreensão mútua. Não raro, a pessoa pode cobrar favores sem oferecer nada em troca e justificar com a “amizade” que vocês supostamente têm. Isso pode ser uma manipulação do seu sentimento de culpa.

Alguém está verdadeiramente disponível quando é você quem precisa de ajuda? Essa hora é perfeita para distinguir colegas que viram as costas ou inventam desculpas daqueles que vão tirar um tempinho, mesmo que não seja o momento ideal, para contribuir com o seu crescimento profissional. Mantenha vínculos com quem retribui o seu esforço.

Também existem aqueles que se incomodam com o sucesso alheio, o que é mais fácil de perceber. Normalmente, o invejoso gosta de copiar os outros e estabelecer uma atmosfera de competição nada saudável. Ele pode até parabenizar você pela promoção no trabalho ou por outro tipo de conquista, mas, no fundo, não está feliz e não reconhece os seus méritos.

Profissionais com esse perfil conseguem se fazer de amigos, mas tentarão se sobressair de diferentes formas. Novamente: se o colega não contribui com o seu crescimento e evita ajudar quando necessário, afaste-se. Uma forma de não cair na toxicidade do ambiente é justamente cortar relações desnecessárias.

Como construir relações verdadeiras?

Muitos amigos que você faz no trabalho vão durar pela vida toda. O ambiente corporativo, com todo o estresse e as demandas do cotidiano, tem a característica de construir laços ainda mais fortes e confiáveis.

Amizades verdadeiras são construídas com esforço de ambas as partes, mas o primeiro passo precisa ser dado por alguém. Se quiser uma rede sólida de profissionais com quem se pode contar, seja comunicativo e participativo. Tome a iniciativa de se aproximar.

Oferecer ajuda e conselhos quando o outro menos espera é algo de muito valor, especialmente se esse colega é novo na empresa. Ações desse tipo geram retribuições na maioria dos casos e solidificam uma relação em que é possível ter apoio e consideração.

A positividade e a empatia são outras questões essenciais. Não importa a situação: tente manter um discurso positivo e empático sempre.

Quando alguém não for bem sucedido em determinada atividade ou estiver em um período ruim de produção, se ofereça para ter uma conversa. Ouvir o lado do outro pode contribuir com boas transformações. Evitar a negatividade quando aparecem os problemas faz com que os demais profissionais confiem em você. Uma amizade verdadeira começa justamente na confiança.

