O Enem será realizado em novembro. Confira aqui informações úteis e dicas para você ter excelente desempenho nas provas

Você deseja entrar na universidade no próximo ano? Se o seu desejo é iniciar um curso de graduação em alguma instituição pública ou privada, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ser a porta de entrada. Neste conteúdo, vamos mostrar como ir bem no Enem.

Com mais de 3,2 milhões de participantes inscritos, considerando as versões digital e escrita, o Enem será aplicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em dois finais de semana de novembro.

Por que fazer o Enem?

Desde 2009, o Enem se transformou na principal forma de ingresso em instituições públicas de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificado (SiSU). O exame também serve para complementar a nota obtida em vestibulares próprios de algumas universidades.

Além disso, a pontuação pode ser utilizada pelo candidato que deseja conseguir uma bolsa de estudo, integral ou parcial, em alguma faculdade particular, por meio do ProUni ou Fies (financiamento estudantil).

Como usar a nota do Enem?

Na prática, para utilizar a nota do Enem como porta de acesso ao ensino superior, você pode aplicá-la de diferentes formas:

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada é uma plataforma onde os candidatos da última edição do Enem podem concorrer a uma vaga no curso de graduação desejado, em alguma das instituições públicas participantes, desde que não tenham zerado nenhuma das 5 provas.

O Sisu é aceito na maioria das universidades federais do Brasil e conta com inscrições gratuitas no início de cada semestre. Funciona assim: as instituições ofertam as vagas dentro da plataforma. Sua classificação será determinada pela nota obtida no Enem.

ProUni

Esse programa do Governo Federal disponibiliza bolsas de estudo, integrais ou parciais, para alunos de baixa renda cursarem o ensino superior em instituições privadas. As inscrições são gratuitas e acontecem no primeiro e segundo semestre.

O percentual de desconto concedido por meio da bolsa é determinado pela nota do Enem. Nesse caso, o candidato deve alcançar 450 pontos no mínimo e não zerar a redação. Além disso, ele precisa se enquadrar em uma das seguintes situações:

Cursou integralmente o ensino médio em escola pública;

Cursou integralmente ou parcialmente o ensino médio em colégio particular, mas com bolsa de 100%;

É uma pessoa com deficiência;

A renda familiar é de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e dois para parciais.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil ajuda estudantes a ingressarem em faculdades particulares por meio de financiamento, ou seja, o aluno só paga após concluir a graduação. As inscrições são gratuitas e abertas duas vezes por ano.

Para ter direito ao Fies, você precisa atender aos seguintes requisitos:

Realizou o Enem pelo menos uma vez de 2010 até aqui;

Fez no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação;

Atende os requisitos de renda em uma das duas modalidades: até 3 salários mínimos mensais por pessoa ou mais de 3 e até 5 salários mínimos por pessoa dentro de casa.

Complemento para vestibulares próprios

A nota do Enem também pode ser usada para compor a nota geral do vestibular próprio de algumas universidades, de acordo com as regras estabelecidas pelas instituições. Em alguns casos, pode chegar a 50% da pontuação final.

Universidades em Portugal

Desde 2014, o Inep estabeleceu um acordo com várias universidades de Coimbra e Algarve, em Portugal. Isso significa que você também pode usar sua pontuação no Enem para substituir ou complementar a nota do vestibular dessas instituições.

Como funcionam as provas do Enem?

Desde 2020, as provas do Enem também são aplicadas na modalidade digital. | Foto: Shutterstock

As provas do Enem acontecem durante dois dias, com o objetivo de avaliar a capacidade de raciocínio dos candidatos por meio de 180 questões que abordam assuntos estudados em sala de aula, durante os ensinos fundamental e médio.

Para isso, as provas do Exame são divididas da seguinte maneira:

Linguagens, códigos e suas tecnologias: com questões de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), literatura, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

com questões de língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), literatura, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Ciências humanas: com perguntas sobre história, geografia, filosofia e sociologia.

com perguntas sobre história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza: perguntas sobre física, química e biologia.

perguntas sobre física, química e biologia. Matemática: com questões de matemática e lógica, de qualquer frente da disciplina.

com questões de matemática e lógica, de qualquer frente da disciplina. Redação: inspirada em um tema específico que está relacionado a acontecimentos relevantes da atualidade.

Enem Digital

A prova digital do Enem acontece no mesmo dia da impressa e os modelos são exatamente iguais, só que as questões são respondidas pelo computador. Vale ressaltar que a redação continua escrita à mão.

Os candidatos que optaram pelo modelo digital também receberão uma folha de rascunho no dia das provas de Matemática e Ciências da Natureza. Assim como ocorre com a avaliação impressa, a feita pelo computador conta com recursos de acessibilidade.

Dicas para passar no Enem

A dedicação aos estudos, sem dúvida, é um fator essencial para quem deseja obter uma nota alta no Enem, mas não é o suficiente. Algumas estratégias de estudo ajudarão no preparo desta reta final.

Leia atentamente o edital

É nesse documento que você encontra todas as informações importantes sobre o Exame. Fique atento aos horários de aplicação da prova, formato, número de questões, modelo de redação cobrado e, claro, aos conteúdos exigidos.

Também vale a pena conferir o manual dos corretores da redação que o Inep divulga. Ele apresenta quais são as competências avaliadas e que tipos de deslizes podem diminuir a nota.

Não se compare com outros candidatos

Cada pessoa tem um ritmo e uma metodologia de estudo, não se compare com outros candidatos. O importante é manter o hábito diário de estudo, com foco e organização. Invista no autoconhecimento, porque você saber quais são seus pontos fortes e fracos.

Faça simulados

Além do estudo diário, a realização de simulados é importante para treinar um modelo de avaliação semelhante ao do Enem. Essa é uma ótima forma de exercitar todo conhecimento adquirido por você ao longo do ano.

Os simulados também ajudam a detectar pontos sensíveis, que merecem maior atenção e dedicação nos estudos. Afinal, essa é a hora de errar.

Cuide do seu emocional

Quando falta pouco tempo para a realização das provas, é natural sentir uma pressão maior. O importante é não deixar isso interferir no seu emocional. Experimente conversar com amigos, familiares ou psicólogo, por exemplo. Além disso, pratique alguma atividade física e inclua momentos de lazer na sua jornada.

Não esqueça do descanso

Essa dica complementa a anterior. É necessário estabelecer horários ao longo do seu dia para descansar, durante toda a preparação. Isso inclui dedicar algum tempo para assistir um filme que ajude a relaxar, por exemplo. Não esqueça, o descanso vai ajudar a recarregar a energia do seu corpo e da mente.

Inicie a revisão dos conteúdos um mês antes das provas

A execução dessa dica pode variar de pessoa para pessoa. No geral, a ideia é refazer exercícios, ler resumos e anotações, revisar simulados e outras provas do Enem quando faltar um mês para a aplicação do Exame.

