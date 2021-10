Funcionários-chave existem em qualquer negócio e, geralmente, são muito valorizados e reconhecidos. Saiba o que é preciso para ser um.

Um funcionário-chave é aquele que possui um conjunto único de habilidades ou conhecimentos dentro de determinada empresa. Ele desempenha um papel fundamental nas tomadas de decisão e é muito importante para o resultado dos negócios.

Geralmente, o funcionário-chave acumula mais responsabilidades do que os outros – o que, claro, vem acompanhado de uma diferença salarial significativa. As qualidades que o profissional oferece são consideradas muito valiosas e de difícil substituição, já que se refletem nos números e na produtividade.

Por isso, manter esse tipo de profissional é prioridade em qualquer tipo de empresa. Num cenário caótico e de altíssima concorrência no mercado de trabalho, entender quais são os diferenciais de um funcionário-chave é essencial para conquistar estabilidade e crescer no seu campo de atuação.

Como se tornar um funcionário-chave?

Invista em conhecimento

O funcionário-chave se difere, principalmente, pelo seu grau de conhecimento especializado. Normalmente, esse profissional conta com ensino superior completo e algum curso de pós-graduação, como mestrado ou doutorado.

Outro ponto é que o mercado está em constante transformação. Para se manter atualizado e não ser deixado para trás, também é necessário investir em leitura e informação o tempo todo. Funcionários com pouco conhecimento teórico e prático têm menos condições de propor novas ideias e resolver problemas mais complexos.

Para alcançar um espaço de destaque, os funcionários precisam conhecer as ferramentas de trabalho com profundidade. Hoje, por exemplo, é quase impossível encontrar jovens entrando no mercado sem um diploma. A formação superior, de certa forma, valida o conhecimento adquirido.

Aprovados pelo MEC, os cursos da UniFaesp UniEnsino têm excelente custo-benefício, disponibilidade no formato mais adequado para o aluno (presencial ou EAD) e corpo docente de mestres e doutores. O objetivo é auxiliar quem está no mercado de trabalho e procura evoluir profissionalmente.

Clique aqui e confira as opções.

Entenda o funcionamento da empresa

Para crescer dentro de determinada empresa, é imprescindível entender como ela funciona. Se você prestar atenção na comunicação interna, nos métodos de produção e na relação entre os próprios profissionais, fica mais fácil notar falhas e procurar por soluções.

Além disso, estar de acordo com os ideais da empresa é parte importante do processo. O funcionário-chave quase sempre tem um tempo relevante de casa e traz muita experiência na bagagem. Ser valorizado em uma empresa grande já estabelecida, por exemplo, tem a ver com absorver e promover os valores que ela defende.

Tenha uma boa mentalidade

Ter uma boa mentalidade envolve, também, o pensamento positivo. Problemas fazem parte do cotidiano de qualquer negócio, e é preciso ter cabeça para resolvê-los. O processo fica mais fácil se o profissional tem capacidade para segurar a pressão e continuar rendendo.

A proatividade é outra virtude essencial. Para conquistar novos cargos e obter uma posição crucial na equipe, o funcionário deve ter o ímpeto de resolver imprevistos por conta própria e agilizar o andamento do trabalho.

Calma e paciência, duas qualidades que podem ser desenvolvidas ao longo do percurso, também têm tudo a ver com produtividade. Acima de tudo, um bom resultado final depende de profissionais equilibrados. Tudo começa com uma mentalidade adequada.

Seja um líder

Não raro, o funcionário-chave é também um líder. Além de executar a sua função, ele guia os outros colaboradores a fim de alcançar metas e resultados. Para isso, o funcionário precisa ter boa sociabilidade e ótimo controle de grupo. Extrair o melhor de cada profissional do setor é um diferencial muito prestigiado.

O funcionário-chave, portanto, pode ser responsável por delegar tarefas, gerenciar pessoas, avaliar desempenhos, mediar conflitos e procurar soluções. Sem ele, toda a estrutura tende a ruir.

A UniFaesp UniEnsino conta com um programa voltado para desenvolver habilidades profissionais. Além de ter um ensino qualificado e aprovado pelo MEC, os preços são acessíveis e compatíveis com a realidade dos alunos. Clique aqui para acessar o vestibular online e conhecer todos os campi do Centro Universitário.