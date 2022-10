Mesmo sem entrar em uma universidade pública, é possível fazer a faculdade de graça

Pode sonhar com sua carreira profissional e com uma colocação no mercado de trabalho! É possível fazer um curso superior gratuito, mesmo que você não tenha conseguido vaga na universidade pública.

Se até hoje você não fez matrícula na faculdade porque achava que não tinha como pagar as mensalidades, fique tranquilo. Neste conteúdo vamos mostrar como fazer sua graduação de graça, na modalidade presencial ou a distância.

Como fazer ensino superior de graça?

A nota no Enem é a principal porta de entrada para a universidade pública e pode ajudar a garantir uma bolsa de estudo de até 100% de desconto para realizar a graduação.

A seguir, confira as três maneiras de fazer um curso superior gratuito na instituição privada que você deseja.

Bolsa pelo ProUni

Por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni), faculdades particulares disponibilizam bolsas parciais (50%) e integrais para alunos que ainda não possuem diploma de ensino superior.

Se você deseja conquistar uma bolsa pelo ProUni, além dos requisitos mencionados no parágrafo anterior, precisa ter feito o Enem que antecede a seleção e ter alcançado pelo menos 450 pontos, sem zerar a redação.

Você também precisa se encaixar em uma das seguintes condições:

Cursou integralmente o ensino médio em escola pública;

Cursou integralmente ou parcialmente o ensino médio em colégio particular, mas com bolsa de 100%;

É uma pessoa com deficiência;

A renda familiar é de até um salário mínimo e meio para bolsas integrais e dois para parciais;

É professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, e integrou o quadro de pessoal permanente da instituição pública, além de concorrer exclusivamente às bolsas nos cursos de licenciatura.

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

Outra forma de fazer uma graduação gratuita é o Fies. Criado pelo Ministério da Educação (MEC), esse programa oferece financiamento estudantil para você ingressar na universidade.

Só após concluir a graduação é que o beneficiário precisará pagar o financiamento ao governo em parcelas mensais. De acordo com o nível de envolvimento do estudante com a dívida, o Fies possui duas fases:

Durante o curso: o aluno só precisa arcar com um valor correspondente ao encargo operacional, que é fixado no contrato. Além disso, existe o custo total do seguro de vida exigido para a contratação do financiamento, que também deve ser pago durante essa fase.

o aluno só precisa arcar com um valor correspondente ao encargo operacional, que é fixado no contrato. Além disso, existe o custo total do seguro de vida exigido para a contratação do financiamento, que também deve ser pago durante essa fase. Período de amortização: desde 2018 não existe mais carência para início do pagamento da dívida. Ou seja, quando o curso termina começa a amortização. Caso você esteja empregado ou abra uma empresa após a formatura, as parcelas serão descontadas automaticamente. Caso contrário, a quitação será feita por meio de prestações mensais equivalentes ao pagamento mínimo.

Se você deseja utilizar o Fies, precisa atender aos seguintes requisitos:

Fez o Enem pelo menos em uma edição de 2010 até aqui;

Teve desempenho de no mínimo 450 pontos e não zerou a redação;

Renda em uma das duas modalidades: até 3 salários mínimos mensais por pessoa ou mais de 3 e até 5 salários mínimos por pessoa dentro de casa.

Descubra como conseguir uma bolsa de estudo para começar sua graduação.

Instituições de ensino superior com convênios

Algumas empresas oferecem bolsas de estudo para funcionários entrarem na faculdade. | Foto: Shutterstock

Várias faculdades particulares possuem parcerias com empresas e concedem bolsas de 100% do ProUni para os funcionários e, em alguns casos, seus familiares também. Se você já trabalha, vale a pena se informar com os gestores.

Outra maneira de fazer um curso superior de graça é por meio das bolsas ofertadas pelas universidades para quem faz o vestibular próprio da instituição com a nota do Enem. O desconto pode ser de 50%, 70% e, em alguns casos, de 100%.

Faculdade EaD gratuita

Se você não tem tempo para começar uma graduação porque trabalha o dia inteiro, o ensino a distância pode ser a solução. Aqui, o caminho mais conhecido também é o do ProUni, que garante 50% ou 100% de desconto nas mensalidades.

Além disso, assim como acontece com os cursos presenciais, algumas instituições de ensino, tal como empresas com convênios, concedem bolsas de estudo para graduação EaD pelos vestibulares realizados internamente.

Estude em uma universidade com mais de 20 anos de tradição

O UniEnsino – Centro Universitário do Paraná considera a pontuação obtida pelo aluno no Enem para concessão de bolsas de pelo menos 50% durante todo curso de graduação, por meio do ProuniEnsino. Além disso, o Exame serve como nota de entrada no vestibular da instituição.

Se você deseja conseguir uma bolsa para iniciar uma graduação na UniEnsino, vale a pena acompanhar as redes sociais e site da instituição para saber quando são disponibilizadas.

Com mais de 20 anos de tradição, credibilidade, inovação e visão de futuro, o UniEnsino investe na qualidade acadêmica por meio de um corpo docente capacitado e com experiência no mercado de trabalho, processos inovadores de avaliações e metodologias articuladas entre a sala de aula, laboratórios e biblioteca.

Com mais de 70 cursos disponíveis de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e a distância, o UniEnsino também é destaque por praticar preços acessíveis.

Clique aqui e conheça todos os cursos da UniEnsino.