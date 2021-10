Determinação e vontade de evoluir são fundamentais dentro de um mercado de trabalho tão concorrido.

Nos últimos anos, a competitividade alcançou níveis altíssimos no mercado de trabalho. Num momento em que 14,8 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, um recorde histórico, as melhores empresas do país têm demandado cada vez mais comprometimento e eficiência de cada profissional.

Hoje, para se manter ativo e conquistar novas colocações dentro do mercado, é essencial que você tenha determinação e não deixe de estudar. Mesmo se estiver contratado, conhecer os elementos mais valorizados dentro de determinada empresa confere uma maior segurança de crescimento e evolução.

Com disciplina, o reconhecimento profissional vem com o tempo. Conheça os 5 pontos que mais farão diferença para você durante esse processo.

5 coisas que as melhores empresas buscam nos profissionais

Tenha em mente que nenhum dos pontos é inerente à personalidade de cada ser humano. Todos eles podem ser conquistados com esforço e dedicação, mesmo que você enfrente dificuldades.

Proatividade

A proatividade pode ser a grande diferença com relação à concorrência. Empresas de qualquer tamanho valorizam muito um profissional capaz de solucionar problemas por conta própria e com eficiência. Não sabe como resolver? Pergunta, pesquisa, dá um jeito. Fazer atividades que vão além do que foi pedido também gera pontos preciosos com o chefe.

Conhecimento especializado

Profissionais que não acompanham as contínuas transformações do mercado de trabalho tendem a perder espaço. Ler bastante e ter domínio da teoria do que você faz pode ser a chave da estabilidade.

Hoje, por exemplo, é quase impossível encontrar jovens entrando no mercado sem um diploma. A questão também vale para quem foi contratado e procura uma forma de se manter. Um curso superior ou uma pós-graduação são instrumentos que validam o conhecimento. Em grandes empresas, é fundamental que os funcionários estejam atualizados e conheçam as ferramentas de trabalho com profundidade.

Boa mentalidade

Ter uma boa mentalidade envolve, principalmente, o pensamento positivo. Problemas fazem parte do cotidiano de qualquer negócio, e ter cabeça para resolvê-los é indispensável. O processo fica mais fácil se o profissional tem capacidade para segurar a pressão e continuar rendendo.

Calma e paciência também têm tudo a ver com produtividade. As duas podem ser desenvolvidas ao longo do percurso e, com toda a certeza, melhoram o seu bem-estar e contribuem para a qualidade do resultado final.

Sociabilidade

A sociabilidade é um aspecto subestimado por muitos profissionais. No fundo, criar laços de trabalho com outros funcionários deixa o ambiente mais agradável e colabora para que a equipe entregue os resultados com a melhor qualidade possível.

Conversar e trocar experiências com chefes e colegas desenvolve confiança mútua, algo essencial para o funcionamento de empreendimentos grandes ou pequenos. Acredite: especialmente num momento de crise tão complicado, se manter sociável e solícito no ambiente profissional pode evitar incômodos desnecessários.

Determinação

A determinação é um fator tão importante que pode até cobrir o que faltou em outros pontos. Qualquer chefe reconhece o esforço do funcionário. Por isso, faça tudo com muita qualidade, apresente bons resultados e, acima de tudo, demonstre interesse em aprender e crescer.

A vontade de evoluir e dominar novas atividades pode render não só a permanência no mercado, mas também um aumento de salário ou uma promoção.

