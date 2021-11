Aproveite sua nota do Enem para ingressar na UniFaesp Uniensino, instituição renomada em Curitiba e Região Metropolitana

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a prova mais importante do Brasil. Ele foi criado com o objetivo de avaliar o desempenho dos alunos do ensino médio de todo país, mas, desde 2004, se tornou ainda mais relevante, pois passou a ser também o principal meio de ingresso em instituições de ensino superior.

Além de possibilitar uma vaga em faculdades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a nota do Enem pode ser usada, também, como forma de concessão de bolsas parciais ou integrais em universidades particulares por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), financiamento do governo.

Dessa forma, o exame é extremamente importante para alunos que estão finalizando o Ensino Médio e, principalmente, para quem pretende cursar um ensino superior.

Os alunos começam a ser preparados no primeiro ano do Ensino Médio e, como o Enem acontece somente uma vez ao ano, a apreensão é grande, é comum dar aquele frio na barriga.

Por isso, o preparo físico e mental são essenciais.

Então, para ajudar você, listamos algumas dicas importantes para se preparar para a prova e garantir um bom resultado.

Preparo físico e mental

Não é uma prova simples, são dois dias, dois cadernos repletos de textos e problemas que abordam todos os assuntos vistos na escola. Por isso, mais do que saber os conteúdos, é essencial se preparar física e mentalmente.

Tenha uma boa noite de sono

Uma noite mal dormida compromete, entre tantas coisas, a memória, ferramenta indispensável para o sucesso da sua nota. Por isso, durma cedo e não sobrecarregue sua mente no dia anterior à prova.

Cuide da alimentação

Na hora de se preparar para a prova, não esqueça de separar um lanchinho. Como a prova é longa, certamente seu corpo vai precisar de uma energia extra e é sempre bom lembrar que a falta de alimentação prejudica o funcionamento do cérebro e do corpo. Escolha alimentos com fibras e lembre-se do chocolate, mas tente evitar petiscos com muito sódio, pois podem alterar a pressão arterial.

Nos dias anteriores à prova, evite excessos e alimentos que possam causar desconforto ou outros problemas. Você precisa estar confortável para resolver as questões.

Não esqueça da água

A hidratação é muito importante para o bom funcionamento do corpo e da mente. Observem bem as regras passadas pelos fiscais de prova e leve sua garrafa d’água.

Respira fundo e afaste a ansiedade

Lidar com a ansiedade é sempre difícil, especialmente em momentos decisivos como este. Uma forma muito eficiente de controlar o nervosismo e a ansiedade é a respiração. Inspire fundo pelo nariz e solte o ar pela boca, com calma, focando apenas na respiração, fa´ra seu batimento cardíaco diminuir e a ansiedade também.

Quando começar a prova, leia com atenção os enunciados e lembre-se: você é capaz e estudou pra isso. Vai dar tudo certo!

Lazer também é importante

Nos dias que antecedem o exame, tente fazer atividades que aliviem a tensão e a pressão da prova. Faça caminhadas, vá ao cinema, encontre amigos, mas sem assuntos sobre o Enem, ok?

O descanso também é fundamental para o bom funcionamento do cérebro.

Preparo intelectual

Bom, você vem se preparando para o Enem durante o Ensino Médio inteiro, né? Mas é sempre bom ter um plano de ação para essa prova, que é tão metódica.

Mantenha o ritmo de estudo — não é necessário aumentar a quantidade de estudo agora —, aproveite para focar nos assuntos que você tem mais dúvidas, eles podem te ajudar nas minúcias da prova. Faça planos de estudo completos e, de preferência, na ordem a qual pretende seguir no dia.

Ah, não esqueça de fazer simulados e testar seus conhecimentos em provas anteriores, pois, apesar de serem diferentes, elas seguem os mesmos padrões.

Além disso, é preciso praticar o “fazer a prova”, pensando em ritmo de leitura, o tempo que se dedica a cada questão — esse treino te deixará mais tranquilo. Não esqueça, ainda, de praticar a redação também!

Ainda, é de suma importância que você entenda a prova como um todo, estude o edital e saiba suas particularidades.

UniFaesp Uniensino

Com disponibilidade de diversos cursos de graduação e pós-graduação, presencial e à distância, a UniFaesp Uniensino está há 20 anos levando qualidade e inovação no ensino superior para Curitiba e Região Metropolitana

A universidade, que possui as melhores avaliações no MEC e no mercado de trabalho, oferece bolsas de estudo de 70% para alunos que prestarem o Enem. A avaliação da bolsa se dá por meio da nota da prova e é uma oportunidade de ter uma formação completa e de qualidade.

A UniFaesp Uniensino tem o objetivo de formar profissionais capacitados e cidadãos melhores, com excelência no ensino e preço justo. O corpo docente é formado por mestres e doutores com experiência no mercado de trabalho, para passar, com competência, as vivências do dia a dia. Este é o embasamento teórico-prático de que o aluno necessita para poder conviver e se inserir de forma completa na sociedade.

