Wilson Picler, presidente e fundador da Uninter, comemora conquista inédita

A Uninter, melhor instituição de ensino a distância do Brasil*, acaba de conquistar mais uma vitória: está entre as 5 Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná. O título inédito foi divulgado nesta quinta-feira (04), em uma cerimônia on-line que consagrou as 100 corporações de destaque. A Uninter figura entre as empresas de grande porte, com mais de 1.000 colaboradores em seu quadro.

Todos os colaboradores podem ser nomeados nesse ranking, porque a classificação só veio graças à paixão que é dedicada em cada função desempenhada. Quem diz isso é o presidente da Uninter, Wilson Picler, que destaca ainda a importância do Great Place to Work (GPTW) para garantir a excelência da instituição e o compromisso com alunos e fornecedores.

“É extremamente importante e gratificante estarmos entre as 5 Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná, porque o GPTW é um dos mais renomados medidores de desempenho, bons resultados, reputação e confiabilidade interna. Entramos na lista do GPTW Paraná devido à cultura que implantamos em 25 anos de história e que aperfeiçoamos e movimentamos até hoje”, comenta.

Um dos objetivos da Uninter é promover um ambiente qualificado, com colaboradores que têm a possibilidade de crescimento profissional e que são apaixonados pelo que fazem. Quando uma instituição consegue proporcionar isso, quem ganha são os alunos e fornecedores que recebem um atendimento com mais empatia, compreensão e eficácia. Não à toa, nosso lema diz que somos apaixonados por transformar histórias”, completa Wilson Picler, presidente e fundador da Uninter.

Quer fazer parte de uma instituição renomada e apaixonada por transformar vidas por meio da educação? Acesse uninter.com

*Instituição de ensino recredenciada para EAD com nota máxima (PMEC Nº 1378 de 19/12/2018, publicada no D.O.U. em 20/12/2018 e corrigida por meio de publicação em 26/12/2018. Parecer CNE/CES Nº 474) pela avaliação do Ministério da Educação (MEC) e Índice Geral de Cursos nota 4, publicado pelo Inep/MEC em D.O.U. no dia 23/04/21.