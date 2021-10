A Uninter tem a imensa alegria de manifestar todo o amor e respeito aos professores e professoras pelo trabalho transformador que realizam

O Presidente e Fundador da Uninter Wilson Picler, parabenizou os professores pelo trabalham que realizam. “Obrigado, professores e professoras, que trouxeram à minha trajetória a luz do conhecimento, que me possibilitou a plena prosperidade. Obrigado aos professores docentes e professores que foram discentes no antigo IBPEX*, que hoje é a Uninter, uma referência na educação superior do Brasil. Obrigado, muito obrigado”, disse.

A UNINTER ESTÁ EM FESTA

A Uninter tem a imensa alegria de manifestar todo o amor e respeito aos professores e professoras pelo trabalho transformador que realizam. Benditos sejam todos os que compartilham seus conhecimentos e aprendem enquanto ensinam. Obrigado a todos que, no dia a dia, contribuíram e contribuem para a grandeza e progresso do nosso país e de nossa gente.

* IBPEX – Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão

Conheça mais sobre a Uninter e os cursos em: http://uninter.com