Com R$ 50, prepare um almoço especial e surpreenda sua mãe

O Dia das Mães está chegando e é uma época que o comércio costuma ficar bastante animado por causa do aumento nas vendas. Mas, para quem não tem muito dinheiro para investir num presente ou mesmo quer uma opção personalizada, uma dica é preparar um almoço especial nessa data. Além de dar uma folga da cozinha para aquela que passa o ano todo preocupada com a alimentação e o bem-estar da família, cozinhar é uma forma de demonstrar amor, carinho e gratidão.

O melhor de tudo é que existem receitas deliciosas, fáceis de preparar e bastante acessíveis. É o caso da costela de panela com maionese, que pode ser acompanhada ainda de arroz branco e farofa. Com cerca de R$ 50 é possível preparar essa surpresa personalizada.

A cozinheira Denise Taborda da Maia, da Vale Fértil, mostrou o passo a passo de como fazer essa refeição especial para o Dia das Mães. Os ingredientes foram calculados para uma família de quatro pessoas.

Costela de panela

Ingredientes:

1 kg de costela

100 g de bacon

6 cebolas grandes

Pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere a costela com sal e pimenta e reserve. Descasque a cebola e corte em rodelas.

Em uma panela de pressão, faça uma camada com metade das cebolas cortadas.

Depois de fazer a primeira camada de cebola, coloque a costela na panela – a carne pode ser cortada em pedaços menores ou pode ser cozida a peça inteira.

Sobre a costela, acrescente o bacon e, por último, adicione o restante das cebolas.

Tampe e leve ao fogo por cerca de 45 minutos após levantar fervura ou até secar o líquido da panela.

*Não precisa adicionar água. O próprio líquido que desprende da cebola e da carne é suficiente para o cozimento.

Maionese

Ingredientes

4 batatas cozidas

3 cenouras cozidas

3 ovos cozidos

1 ovo cru

2 maçãs

Azeite de oliva Vale Fértil

Azeitonas verdes fatiadas Vale Fértil

Sal a gosto

Raspas de limão

*Se não quiser usar ovos, substitua por 150 ml de leite (meio copo aproximadamente)

Modo de preparo:

Separe 1 gema cozida e 1 gema crua.

Corte os demais ingredientes em cubos, coloque em um recipiente e deixe descansar na geladeira por três horas.

Para finalizar, depois de três horas, coloque a gema crua e a gema cozida no liquidificador e bata, em potência baixa, adicionando o azeite de oliva Vale Fértil. Bata até obter uma consistência cremosa, com aspecto de sorvete.

Acrescente o sal, as raspas de limão e, depois, adicione aos ingredientes que estavam reservados na geladeira.

*Quem optar por usar o leite no lugar dos ovos, deve ir batendo o leite no liquidificador com o azeite de oliva Vale Fértil, que deve ser adicionado até ficar a consistência cremosa (de sorvete). Aí é só acrescentar as raspas de limão e misturar com os ingredientes que estavam na geladeira.

A cozinheira Denise Maia ensina o passo a passo para preparar o prato especial do domingo | Foto: Divulgação

Denise Maia destaca que, além de dedicar um pouco do tempo para preparar uma refeição para o Dia das Mães, esse tipo de presente traz outros componentes que não vêm com laço de fita e parecem invisíveis, mas são essenciais também numa relação de mãe e filho: carinho, amor, cuidado e gratidão. “Cozinhar é um grande gesto de amor e uma forma de retribuir a toda atenção que as mães dedicam aos filhos”, destaca a cozinheira.

A cozinheira salienta que a comida deve aguçar outros os sentidos, não apenas o paladar. Por isso, ela recomenda que, além de fazer o almoço especial de Dia das Mães, é importante se atentar aos detalhes, como a arrumação da mesa, a escolha das louças e outros itens que deixam o momento inesquecível. “Uma flor do jardim colocada em uma garrafa de vidro dá um toque encantador para o ambiente e revela a preocupação em agradar em todos os detalhes”, ressalta.

Além disso, a cozinheira lembra que o azeite de oliva extravirgem Vale Fértil tem um aroma forte e um sabor muito marcante, perfeito para dar um toque especial aos pratos. Também vale salientar que o azeite de oliva extravirgem, quando consumido regularmente, previne doenças cardíacas, pois é rico em ácidos graxos monoinsaturados (ômega 9), que contribui para a redução do colesterol ruim (LDL) e elevação do bom (HDL), além de ser rico em polifenóis que tem uma ação antioxidante preventiva às doenças cardiovasculares. Esses compostos antioxidantes também reduzem a formação de radicais livres e retardam o envelhecimento precoce das células.