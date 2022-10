Candidato ao Senado pelo Paraná. o ex-juiz Sérgio Moro votou na manhã deste domingo no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, em Curitiba.

“Caso seja honrado com essa escolha, serei um senador independente e forte em Brasília. Sigo uma linha histórica de combate à corrupção, defesa da segurança pública, mas também tratando de outros temas que importam às pessoas”, disse o candidato.

Moro frisou ainda que não chega nesta eleição com “padrinhos políticos”, ressaltando o fato de não estar com Jair Bolsonaro na campanha. “Nós fazemos a nossa campanha e estamos tranquilos”, ressaltou Sérgio Moro.

Entrevista coletiva de Sérgio Moro Eleições 2022

Democracia em destaque

Sérgio Moro destacou que este domingo é dia de votação e tranquilidade. “O mais importante é o Brasil se reencontrando com suas eleições, podendo fazer as suas escolhas nas urnas e sempre se espera que a população decida com a sabedoria que lhe é própria”, disse.