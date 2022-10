A apuração dos votos começa a partir das 17h, quando a votação é encerrada e logo os brasileiros poderão conhecer quem será o Presidente do Brasil a partir de 2023. De acordo com o TSE, os primeiros resultados da apuração começam a sair logo após as 17h, quando a votação é encerrada.

No Paraná, a votação do segundo turno foi apenas para presidente, pois Ratinho Júnior foi eleito governador já na votação do primeiro turno.

