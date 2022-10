Alexandre Curi (PSD) foi o deputado estadual mais votado no Paraná nas Eleições 2022, com 99,6% das seções eleitorais apuradas, Curi já somava 233.734 votos. Ele se manteve à frente desde o início da apuração e, com o resultado, foi reeleito para a Assembleia Legislativa do Paraná. Este será o sexto mandato de Curi como deputado estadual, alcançado com um número recorde de votos.

LEIA TAMBÉM – Deltan Dallagnol é eleito o deputado federal com mais votos no Paraná

Além dele, outros seis nomes do PSD figuram entre os dez candidatos mais votados entre os deputados estaduais: Marcio Nunes, Ademar Traiano, Tiago Amaral, Hussein Bakri, Romanelli e Márcia Huçulak.

A carreira política de Curi começou aos 21 anos quando foi eleito vereador em Curitiba. À época, Alexandre trabalhava como assessor parlamentar do avô, Aníbal Khoury. Dois anos depois, em 2002, conquistou pela primeira vez uma vaga como deputado estadual, pelo então PMDB, com 44 mil votos.

LEIA MAIS – Sergio Moro é eleito senador do Paraná após derrotar Paulo Martins e Alvaro Dias

Em 2006, Curi conseguiu a reeleição triplicando o número de votos obtidos na votação anterior, com 130 mil votos. O foco nas menores cidades do Paraná garantiu uma nova eleição a Alexandre em 2010, quando garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa com 134 mil votos.

GOVERNADOR DO PARANÁ – Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

Entre 2007 e 2010, Alexandre Curi foi primeiro-secretário da Alep, cargo responsável pela gestão do Legislativo. Foi alvo de dois procedimentos investigatórios criminais abertos logo após as descobertas da série Diários Secretos virem à tona. Curi, porém, acabou ficando de fora das investigações criminais.

Quatro anos depois, em 2014, Curi garantiu mais de 114 mil votos e conquistou uma nova reeleição como deputado estadual. A maior votação do deputado até então tinha sido obtida em 2018, quando foi reeleito pelo PSB para a Assembleia Legislativa com 147 mil votos.