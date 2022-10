Um grupo de alunos do Ensino Médio do Colégio Positivo localizado no Batel, em Curitiba, expressaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato ao segundo turno. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os alunos aparecem nas dependências da instituição com camisetas verde, amarela e azul, ao coro de “Bolsonaro 22”.

Os estudantes também colaram adesivos de campanha de Bolsonaro nas dependências da escola, ecoaram gritos de “democracia” e também cantaram o Hino Nacional.

LEIA TAMBÉM:

>> Jornalista com adesivo do Lula é agredida no Centro de Curitiba

>> TRE proíbe parque Beto Carrero de fazer posts com cunho eleitoral

Em nota, o Colégio Positivo disse que defende a liberdade de expressão, mas que o uso do uniforme é obrigatório dentro das dependências da instituição. Confira a nota completa abaixo:

A liberdade de expressão é um dos valores que defendemos dentro e fora da escola – e faz parte do processo de formação do cidadão. Porém, o uso do uniforme é obrigatório dentro das nossas unidades, até mesmo pela segurança dos nossos alunos. Ressaltamos que a instituição não tem posicionamento político e aceita qualquer tipo de manifestação, desde que respeite opiniões contrárias e as regras institucionais, como o uso do uniforme.