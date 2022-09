A Justiça Eleitoral determinou na manhã deste sábado (3), o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), candidato a senador nas eleições deste ano pelo Paraná. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná atende a uma denúncia feita por um advogado da Federação Brasil de Esperança, que reúne PT, PC do B e PV).

+ Portal dos Candidatos: Saiba tudo sobre os candidatos de todo o Brasil nas eleições de 2022

A argumentação é de que o material de campanha apreendido viola a legislação eleitoral em vários pontos. Segundo a assessoria de imprensa da FBE, foram recolhidos cerca de 1 milhão de panfletos, adesivos e santinhos. A decisão da Justiça determina ainda que seja retirados vídeos do canal oficial do candidato Sergio Moro do Youtube, também por violação de regras eleitorais.

O candidato se pronunciou em uma mensagem publicada em seu perfil no Twitter.

Hoje, o PT mostrou a “democracia” que pretende instaurar no país, promovendo uma diligência abusiva em minha residência e sensacionalismo na divulgação da matéria. O crime? Imprimir santinhos com letras dos nomes dos suplentes supostamente menores do que o devido. ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) September 3, 2022

A defesa de Moro, por intermédio do advogado Gustavo Guedes, se pronunciou por uma nota oficial.

“A busca e apreensão se refere tão somente à, supostamente, os nomes dos suplentes não terem o tamanho de 30% do nome do titular. Todavia, isso não corresponde com a verdade. Os nomes estão de acordo com as regras exigidas, sendo assim, a equipe jurídica pedirá a reconsideração da decisão. A busca e apreensão foi feita na residência, uma vez que o endereço foi indicado no registro da candidatura. Repudia-se a iniciativa agressiva e o sensacionalismo da diligência requerida pelo PT.”