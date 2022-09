Após ser criticado pelos adversários por deixar de comparecer ao debate deste sábado (24) para realizar um comício em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em suas redes sociais que participará no debate promovido pela Globo, nesta quinta-feira (29), a partir das 22h30. O debate contará com os principais nomes que disputam o Executivo.

“Quero ir no debate porque eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com o povo”, afirmou em seu Twitter. “Mesmo sabendo que tem candidatos com pouca chance que só vão no debate me atacar”, completou.

Essa semana a campanha encerra. Dia 29 tem debate na Globo, que eu vou participar. Quero ir no debate porque eu quero aproveitar o espaço da televisão para conversar com o povo. Mesmo sabendo que tem candidatos com pouca chance que só vão no debate me atacar. — Lula 13 (@LulaOficial) September 25, 2022

No debate deste sábado — promovido pelo SBT, CNN Brasil, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil, Eldorado, Veja e Terra —, Lula foi alvo de diversas críticas a respeito dos escândalos de corrupção que envolveram os governos do PT e também da decisão do ex-presidente não participar no debate.

>>> Tudo sobre as eleições 2022!

Felipe D’Ávila (NOVO) chamou Lula de “campeão dos escândalos”, lembrando do mensalão e do petrolão. Já Soraya Thronicke (união Brasil) classificou como “covardia” sua ausência, “coisa de quem não gosta de trabalhar”. A candidata Simone Tebet também reprovou Lula por defender o “voto útil”. “Como vamos votar num candidato que não tem a coragem de vir a um debate apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história?”, questionou.

+Viu essa? Debate presidencial: Bolsonaro vira alvo principal de 1º debate, e Lula se esquiva sobre corrupção; Veja como foi!

Agora, Lula promete participar do debate entre presidenciáveis no próximo dia 29 e já se prepara para rebater possíveis questionamentos sobre corrupção, além de explorar temas que possam desestabilizar seu principal concorrente: Jair Bolsonaro (PL). O debate está marcado para iniciar às 22h30 e deve durar três horas.